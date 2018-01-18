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Собчак потребовала от ЦИК дополнительного времени в "ящике"Сегодня в 15:27

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Наравне с другими кандидатами.

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак подала в Центризбирком России жалобу на незаконную агитацию в СМИ за другого кандидата – Владимира Путина.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-пункте штаба кандидата "против всех", телеведущая потребовала прекратить запрещенную агитацию за претендента на должность главы государства. Она отметила, что лишь за 20 дней избирательной компании в адрес общественного движения "Голос" поступило 55 сообщений о незаконной предвыборной агитации.

Собчак назвала недопустимыми нарушения рядом СМИ требования закона "О выборах президенты РФ" и призвала председателя ЦИК Эллу Памфилову компенсировать их дополнительным эфирным временем для каждого кандидата.

"Предоставленное эфирное время будет нами использовано для распространения в том же объеме информации о проведении и наших предвыборных кампаний. Принятие такого решения будет способствовать не только восстановлению нарушенных прав всех остальных кандидатов, но и укреплению авторитета возглавляемой вами Центральной избирательной комиссии…", — отметила Собчак в заявлении Элле Памфиловой.

Адвокат Ксении Собчак Константин Добрынин обратился в Генпрокуратуру с требованием провести проверку выявленных нарушений.

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