На один вечер.

Кандидат на пост президента России от "красных" Павел Грудинин прибудет в Екатеринбург в компании зампредседателя ЦК КПРФ Юрия Афонина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат свердловского Заксобрания Александр Ивачев.

Грудинин посетит Свердловскую область 1 февраля. На 10.30 у него запланирована встреча с коллективом первоуральского завода ОАО "Уралтрубпром", на 14.00 – пресс-конференция в уральской столице, на 18.00 – встреча с екатеринбуржцами в Театре эстрады.

Помимо Афонина сопровождать кандидата от коммунистов будут экономист Юрий Болдырев и депутат Госдумы Александр Ющенко, передает "Уралинформбюро".

Ранее в уральской столице побывали три других претендента на главный пост в стране. В конце 2017 года в Свердловскую область приезжали Григорий Явлинский, Борис Титов и Ксения Собчак.

На 7 февраля запланирован визит в Екатеринбург Владимира Жириновского. Кандидат в президенты от ЛДПР намерен посетить Ельцин-Центр и УрФУ.

Также на протяжении последних недель в СМИ анонсируется приезд в Свердловскую область Владимира Путина. Точная дата его визита официально не называется. В прессе фигурируют 10 и 20 февраля, ранее предполагалось, что кандидат №1 наведается на Урал 25 января.

По данным собственных источников "Уралинформбюро", не исключено, что помимо Екатеринбурга Путин посетит Нижний Тагил.