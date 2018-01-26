Театр эстрады станет "броневиком" для Грудинина в Екатеринбурге25 января в 13:06
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На один вечер.
Кандидат на пост президента России от "красных" Павел Грудинин прибудет в Екатеринбург в компании зампредседателя ЦК КПРФ Юрия Афонина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат свердловского Заксобрания Александр Ивачев.
Грудинин посетит Свердловскую область 1 февраля. На 10.30 у него запланирована встреча с коллективом первоуральского завода ОАО "Уралтрубпром", на 14.00 – пресс-конференция в уральской столице, на 18.00 – встреча с екатеринбуржцами в Театре эстрады.
Помимо Афонина сопровождать кандидата от коммунистов будут экономист Юрий Болдырев и депутат Госдумы Александр Ющенко, передает "Уралинформбюро".
Ранее в уральской столице побывали три других претендента на главный пост в стране. В конце 2017 года в Свердловскую область приезжали Григорий Явлинский, Борис Титов и Ксения Собчак.
На 7 февраля запланирован визит в Екатеринбург Владимира Жириновского. Кандидат в президенты от ЛДПР намерен посетить Ельцин-Центр и УрФУ.
Также на протяжении последних недель в СМИ анонсируется приезд в Свердловскую область Владимира Путина. Точная дата его визита официально не называется. В прессе фигурируют 10 и 20 февраля, ранее предполагалось, что кандидат №1 наведается на Урал 25 января.
По данным собственных источников "Уралинформбюро", не исключено, что помимо Екатеринбурга Путин посетит Нижний Тагил.
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Приличные люди в тот театр перестали ходить, потому что тот театр возглавляет (...) новиков. Так что зря тот Грудинин выбрал то место для своего выступления, я точно не пойду туда. Театр, конечно, не при чём, театр не виноват в том, что худруком назначили того (...) новикова.ответить
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