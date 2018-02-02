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Дату визита Путина в Екатеринбург перенесли01 февраля в 17:35

  • Текст

На День влюбленных.

Предвыборная поездка президента России в Свердловскую область состоится в феврале. В этом уверены источники "Уралинформбюро".

Они ориентируются на 14 февраля. В День влюбленных Владимира Путина, в частности, готовы будут угостить свежими огурцами в теплицах УГМК-агро.

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