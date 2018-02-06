Вслед за Жириновским и Грудининым.

6 февраля 2018 года Центризбирком России зарегистрировала действующего главу государства Владимира Путина в качестве кандидата в президенты РФ.

Соответствующее удостоверение за Путина, участвующего в выборах как самовыдвиженец, было вручено главе юридической службы его избирательного штаба Сергею Кабышеву, передает "Уралинформбюро".

Из 314 837 собранных в поддержку действующего главы государства подписей, недействительными признаны 232 (0,39%). "Недостоверных подписей не выявлено", - цитирует члена ЦИК Александра Клюкина ТАСС.

Ранее удостоверения кандидатов в президенты РФ получили глава ЛДПР Владимир Жириновский и представитель КПРФ Павел Грудинин. Оба были освобождены от сбора подписей как выдвиженцы парламентских партий.

Теперь ЦИК предстоит принять решения относительно Григория Явлинского ("Яблоко"), Бориса Титова (Партия роста), Сергея Бабурина ("Российский общенародный союз"), Ксении Собчак ("Гражданская инициатива") и Максима Сурайкина ("Коммунисты России").