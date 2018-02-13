Для выбора президента РФ на Среднем Урале изготовят миллионы бюллетеней12 февраля в 16:33
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И установят сотни КОИБов.
Порядка 3,4 миллиона бюллетеней будет напечатано к выборам президента РФ для Свердловской области. Об этом 12 февраля сообщил председатель регионального избиркома Валерий Чайников, передает "Уралинформбюро".
На начало текущего года в области насчитывалось 3,38 миллиона избирателей. Их точное количество, по словам Чайникова, будет установлено за три дня до даты голосования.
Комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), подчеркнул глава облизбиркома, оснастят 697 участков.
Выборы президента РФ состоятся 18 марта. На главный пост в стране претендуют восемь человек: Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвижение).
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