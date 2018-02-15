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Верховный суд рассмотрит жалобу Собчак на ПутинаСегодня в 08:59

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Об отмене его регистрации на выборах.

Верховный суд России 16 февраля рассмотрит иск кандидата в президенты Ксении Собчак с требованием отменить регистрацию Владимира Путина на выборах главы государства.

В исковом заявлении телеведущая утверждает, что Путин "не имеет права выдвигаться", поскольку неоднократно занимал должность главы государства.

"Основанием для подачи жалобы послужила негласная договоренность между Путиным и Медведевым, о которой оба неоднократно говорили во время интервью. Согласно этой договоренности, передача власти друг другу была срежиссированной", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-пункте штаба Собчак, отметив, что данные заявления представляют собой признание высших должностных лиц в сговоре с целью "бессрочного закрепления поста президента за своей группой".

Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев, в свою очередь, заявил, что "эта тема неоднократно обсуждалась". "…позиция ЦИК по данному вопросу давно определена, она давно закрыта", - отметил он в беседе с ТАСС, уточнив, что право на такое обращение у телеведущей есть.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Ксения Собчак баллотируется от партии "Гражданская инициатива", Владимир Путин – как самовыдвиженец. Всего на главный пост в стране претендуют восемь человек.

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