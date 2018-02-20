Из отдаленных мест.

Центризбирком РФ утвердил рекомендации по организации голосования граждан, проживающих в настолько отдаленных населенных пунктах, что там нет собственных избирательных пунктов. В случае наличия проблем с транспортной доступностью, доставлять избирателей на участки рекомендовано местным или региональным властям.

Как пояснили "Уралинформбюро" в избиркоме Екатеринбурга, считаться нарушением доставка избирателей в данном случае не будет.

"К сожалению, еще не все СМИ и наблюдатели различают незаконный "подвоз" избирателей и оказание содействия гражданам в доступе к голосованию. Периодически нам приходится разъяснять эту принципиальную разницу в ответ на поступающие обращения. Закон четко разграничивает эти моменты. Доставлять избирателей запрещено только участникам выборов и лицам, действующим по их поручению. Это абсолютно правильно, ведь должно быть исключено неправомерное воздействие на волеизъявление", - подчеркнул председатель комиссии Илья Захаров.

Организация же дополнительных рейсов и маршрутов, выделение транспортных средств, чтобы жители отдаленных территорий могли добраться до места голосования, по его словам, – "жизненная необходимость, прямая обязанность комиссий и ответственных служб".

Дополнительные автобусы и другой транспорт, используемый для перевозки избирателей, оборудуют специальными табличками. Особо оговаривается, что на таких рейсах и маршрутах не должно быть какой-либо предвыборной агитации.

Следует отметить, что члены избирательных комиссий Свердловской области ежегодно сталкиваются с проблемами по организации голосования в отдаленных населенных пунктах. В некоторые из них приходится добираться даже на лодках.

Выборы президента России пройдут 18 марта. На главный пост в стране претендуют восемь человек: Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвижение).