Свердловчан повезут на выборы президента специальными автобусамиСегодня в 12:18
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Из отдаленных мест.
Центризбирком РФ утвердил рекомендации по организации голосования граждан, проживающих в настолько отдаленных населенных пунктах, что там нет собственных избирательных пунктов. В случае наличия проблем с транспортной доступностью, доставлять избирателей на участки рекомендовано местным или региональным властям.
Как пояснили "Уралинформбюро" в избиркоме Екатеринбурга, считаться нарушением доставка избирателей в данном случае не будет.
"К сожалению, еще не все СМИ и наблюдатели различают незаконный "подвоз" избирателей и оказание содействия гражданам в доступе к голосованию. Периодически нам приходится разъяснять эту принципиальную разницу в ответ на поступающие обращения. Закон четко разграничивает эти моменты. Доставлять избирателей запрещено только участникам выборов и лицам, действующим по их поручению. Это абсолютно правильно, ведь должно быть исключено неправомерное воздействие на волеизъявление", - подчеркнул председатель комиссии Илья Захаров.
Организация же дополнительных рейсов и маршрутов, выделение транспортных средств, чтобы жители отдаленных территорий могли добраться до места голосования, по его словам, – "жизненная необходимость, прямая обязанность комиссий и ответственных служб".
Дополнительные автобусы и другой транспорт, используемый для перевозки избирателей, оборудуют специальными табличками. Особо оговаривается, что на таких рейсах и маршрутах не должно быть какой-либо предвыборной агитации.
Следует отметить, что члены избирательных комиссий Свердловской области ежегодно сталкиваются с проблемами по организации голосования в отдаленных населенных пунктах. В некоторые из них приходится добираться даже на лодках.
Выборы президента России пройдут 18 марта. На главный пост в стране претендуют восемь человек: Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвижение).
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