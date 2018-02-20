Проголосовать за президента свердловчане смогут по всему мируСегодня в 14:37
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Главное - прикрепиться.
Проголосовать за президента на выборах 18 марта 2018 года жители Свердловской области смогут по всему миру. Об этом "Уралинформбюро" 20 февраля заявил председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников.
По его словам, на сегодня подано порядка 18 тысяч соответствующих заявлений, тогда как в преддверии выборов губернатора Свердловской области в общей сложности заявилось 16 600 человек.
"Мы понимаем, что движение по России гораздо интенсивнее, чем в пределах одной области, а потому заявлений должно быть больше. Много обращений, когда люди выезжают за границу. Звонят на нашу "горячую линию" и уточняют, а где можно проголосовать, условно, во Вьетнаме, в Египте, еще где-то. 400 с лишним участков расположено за границей - там, где можно проголосовать и туда же прикрепиться. По всему миру можно голосовать", - пояснил Валерий Чайников.
На сегодняшний день 80 пунктов приема заявлений открыты на 80 участках, расположенных преимущественно в зданиях администраций, 143 пункта – в МФЦ. С 25 февраля пункты приема открываются во всех участковых избирательных комиссиях. Время работы в рабочие дни – с 16.00 до 20.00, в выходные – с 10.00 до 14.00.
Председатель облизбиркома заявил, что в данном направлении эффективнее работает портал госуслуг. "На конец прошлой недели через портал госуслуг заявилось 10 445 человек для голосования по месту нахождения. В то время как в территориальные комиссии (по данным на вчера) пришли 3 390 человек, в МФЦ – 4 441", - отметил Валерий Чайников.
Он также подчеркнул, что прикрепиться к желаемому участку желательно заранее: "Не хотелось бы, чтобы люди приходили в последние пять дней, поскольку там есть определенные сложности. Да, получение специального заявления возможно, но нужно будет прийти именно на свой избирательный участок".
На главный пост в стране претендуют Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвижение).
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