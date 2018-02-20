И ответил на претензии штаба Навального.

Председатель избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников заступился за денежный конкурс, объявленный среди участковых избирательных комиссий (УИК) на лучшее информирование уральцев о выборах. Он назвал проведение данного мероприятия возможностью "подвигнуть людей на более эффективную работу", передает "Уралинформбюро".

Ранее глава штаба Алексея Навального Леонид Волков обвинил региональные власти в незаконной организации конкурса среди УИК во время кампании по выборам главы государства. По его мнению, данный конкурс нарушает федеральный закон о гарантиях избирательных прав, запрещающих проведение различных игр, связанных с итогами выборов. Также Волков раскритиковал проведение "Форума организаторов выборов", прошедшего в "Екатеринбург-ЭКСПО" 17 февраля 2018 года. Руководитель штаба заявил, что намерен обратиться с жалобой в прокуратуру.

Председатель облизбиркома Валерий Чайников заявил, что не видит "ничего страшного " в повышении эффективности работы УИК.

"Что в этом плохого? Если мы конкретно гражданину дадим такой буклет (на фото – прим. ред.) и расскажем, как можно принять участие в голосовании. Здесь написано о месте, дне голосования, о кандидатах и о возможности включения в списки по месту нахождения. Кто бы что ни говорил, задача избирательной комиссии - максимально проинформировать граждан о проходящих выборах. Мы считаем, что явка важна. Мы абсолютно никого не принуждаем, мы призываем, мы разъясняем о возможностях проголосовать.

Какие-то неимоверные суммы называют. Вы посчитайте. Поощрят 160 комиссий – это 6% от их общего числа в 2,5 тысячи. Максимальная сумма награждения – 70 тысяч рублей. На 15 человек в комиссии разделите – это меньше 5 тысяч рублей. Месяц работы! Вы будете за 5 тысяч в месяц работать? Вот и все ответы", - заявил Чайников.

Проведение областного "Форума организаторов выборов" он объяснил необходимостью организации среди УИК командной работы.

"Нам очень важно организовать командную работу, почему мы и провели этот форум. Комиссия – коллегиальный орган, и нужно организовать дружную работу. Конкурс – это не игра, не лотерея. Нет такого критерия "за явку". А если бы и был, я бы был только "за". Проводятся же такие мероприятия для учителей, врачей, почему бы здесь не подвигнуть людей для более ответственной эффективной работы? Не вижу здесь абсолютно ничего противозаконного", - подытожил председатель облизбиркома.