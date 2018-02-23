×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Не того нарисовала: школьница из Пышмы получила нагоняй за портрет Грудинина22 февраля в 18:47

  • Текст

К ситуации привлекли прокуратуру.

Ученица одной из школ поселка Пышма получила нагоняй от преподавательницы за то, что в рамках конкурса "Я рисую выборы, я делаю свой выбор" нарисовала портрет кандидата на пост президента России от КПРФ Павла Грудинина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат свердловского ЗакСо Александр Ивачев, передает "Уралинформбюро".

По словам лидера фракции коммунистов, неоднозначной историей с ним поделилась мать школьницы. Девочку, отметил он, отругали за "незаконную агитацию", поскольку вопреки заданию рисовать Владимира Путина она изобразила его оппонента.

"Если честно, я не понял, кто же на самом деле занимался незаконной агитацией, если рисовать можно было только одного человека – действующего президента. Плюс есть вопрос к тому, куда эти работы пойдут дальше. Ребятам сказали, что лучшие будут вывешены в школе в день выборов. А это значит на избирательных участках", - добавил Ивачев.

Проверкой инцидента теперь, вероятно, займется прокуратура региона. В надзорное ведомство коммунист направил соответствующий депутатский запрос.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Президентская кампания-2018»

Главные новости

Аналитика

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

"Из ума выжила".

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×