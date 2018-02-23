Не того нарисовала: школьница из Пышмы получила нагоняй за портрет Грудинина22 февраля в 18:47
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К ситуации привлекли прокуратуру.
Ученица одной из школ поселка Пышма получила нагоняй от преподавательницы за то, что в рамках конкурса "Я рисую выборы, я делаю свой выбор" нарисовала портрет кандидата на пост президента России от КПРФ Павла Грудинина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат свердловского ЗакСо Александр Ивачев, передает "Уралинформбюро".
По словам лидера фракции коммунистов, неоднозначной историей с ним поделилась мать школьницы. Девочку, отметил он, отругали за "незаконную агитацию", поскольку вопреки заданию рисовать Владимира Путина она изобразила его оппонента.
"Если честно, я не понял, кто же на самом деле занимался незаконной агитацией, если рисовать можно было только одного человека – действующего президента. Плюс есть вопрос к тому, куда эти работы пойдут дальше. Ребятам сказали, что лучшие будут вывешены в школе в день выборов. А это значит на избирательных участках", - добавил Ивачев.
Проверкой инцидента теперь, вероятно, займется прокуратура региона. В надзорное ведомство коммунист направил соответствующий депутатский запрос.
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