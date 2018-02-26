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Песков рассказал о предвыборной программе ПутинаСегодня в 17:45

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В послании Федеральному Собранию.

Идеи социально-экономического развития России, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года, будут совпадать с его предвыборной программой. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает "Уралинформбюро".

"Поскольку он одновременно является кандидатом в ходе электоральной кампании, которая сейчас имеет место, то, безусловно, видение итогов работы за прошедший год и видение перспектив для работы так или иначе будет совпадать с программой кандидата Путина. Это неизбежно", - цитирует Пескова "Коммерсантъ".

Он также добавил, что задачи, поставленные президентов в послании, могут быть оформлены в виде указов. "Существуют разные способы юридического оформления и фиксации основных ориентиров и целевых параметров, и одним из способов являются президентские указы. Такая возможность рассматривается. Будут ли это президентские указы или какая-то иная форма юридического оформления - это решение будет принимать президент РФ", - заявил Песков.

Выборы президента России пройдут 18 марта. На пост главы государства претендуют восемь человек: Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Владимир Путин (самовыдвижение).

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