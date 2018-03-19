И не собирается править до 100 лет.

Победивший на президентских выборах в России 18 марта Владимир Путин уже ответил на важные вопросы. В частности, он заявил, что не планирует вносить изменения в Конституцию РФ, меняющие нынешний баланс сил и полномочий между ветвями власти.

"Я сегодня начинаю предметно думать о составе правительства. Его состав будет объявлен после инаугурации", - пообещал Путин журналистам, передает "Уралинформбюро".

На вопрос "Каким будет президент Путин - новым или прежним?" глава государства ответил философски -" Все течет, все меняется". При этом парировал на прогноз о своих будущих возможных сроках: "я что до 100 лет буду?".

По предварительным данным, явка россиян на выборы главы государства составила около 60%. Поддержку Путину оказали более 3/4 избирателей.

На втором месте - представитель КПРФ Павел Грудинин (чуть менее 12% голосов). Он отказался признать состоявшиеся выборы честными. Это - "самые грязные выборы на постсоветском пространстве в это время", - заявил он.