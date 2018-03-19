Путин начал предметно думать о судьбе МедведеваСегодня в 07:20
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И не собирается править до 100 лет.
Победивший на президентских выборах в России 18 марта Владимир Путин уже ответил на важные вопросы. В частности, он заявил, что не планирует вносить изменения в Конституцию РФ, меняющие нынешний баланс сил и полномочий между ветвями власти.
"Я сегодня начинаю предметно думать о составе правительства. Его состав будет объявлен после инаугурации", - пообещал Путин журналистам, передает "Уралинформбюро".
На вопрос "Каким будет президент Путин - новым или прежним?" глава государства ответил философски -" Все течет, все меняется". При этом парировал на прогноз о своих будущих возможных сроках: "я что до 100 лет буду?".
По предварительным данным, явка россиян на выборы главы государства составила около 60%. Поддержку Путину оказали более 3/4 избирателей.
На втором месте - представитель КПРФ Павел Грудинин (чуть менее 12% голосов). Он отказался признать состоявшиеся выборы честными. Это - "самые грязные выборы на постсоветском пространстве в это время", - заявил он.
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Каждый должен делать то, что он умеет лучше всего. Так чего обижаться Грудинину?- Выращивайте и продавайте клубнику, зарабатывайте свои миллионы.ответить
Вспомните кем был Путин раньше!.
Да, цирк уехал, но клоуны-то остались. Да еще не нравятся им итоги выборов. Народ посчитал нужным выбрать П.В.В., будьте любезны, считаться с мнением народа, а не со своими амбициями.ответить
Ну как в 1992 году кто то нефть барыжил в Питере, так и барыжит.)) Ничего не меняется.ответить
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