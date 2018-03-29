Кузбасс попрощается с губернатором к концу весны.

Решение об отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева принято, но состоится она ближе к концу весны. Об этом со ссылкой на источники, близкие к администрации президента сообщает РБК.

По данным издания, проводить губернатора-долгожителя на пенсию решили еще до пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". Если же главу Кузбасса уволят сейчас, это будет выглядеть как уступка общественному давлению, отмечают инсайдеры.

Еще одна причина, препятствующая "показательной" отставке, – то, что у Тулеева "много заслуг".

Ранее сообщалось, что, несмотря на болезнь Амана Тулеева, в Кремле было принято решение оставить его во главе региона до выборов президента РФ – это, как предполагалось, должно было сохранить в Кузбассе политическую стабильность и обеспечить высокий результат по итогам президентской кампании. Последнее оправдалось с лихвой – при явке за 83% Владимир Путин набрал более 85% голосов.

В Кемеровской области на выборах проводился розыгрыш билетов в кино, а также раздавались скидочные купоны в магазины, парикмахерские, кинотеатры и контактные зоопарки регионального центра. По данным источников "Уралинформбюро", многие из получивших билеты и купоны приехали в Кемерово из окрестных муниципалитетов как раз 25 марта – в день пожара в "Зимней вишне". Не исключено, что кто-то из них оказался в числе жертв трагедии или пострадавших.

Что привело к трагедии - в материале "Путин, поезд в огне!"

По официальным данным в результате пожара погибли 64 человека, включая 41 ребенка.

28 марта Заводский суд Кемерово удовлетворил ходатайства следствия и арестовал на 2 месяца фигурантов уголовного дела о пожаре в "Зимней вишне". Под стражу, по данным "Интерфакса" заключены управляющая ТРЦ Надежа Судденок, охранник комплекса Сергей Антюшин, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, а также Александр Никитин и Игорь Полозиненко — сотрудник и руководитель обслуживавшей пожарную сигнализацию компании "Системный интегратор". Также заочно арестован украинский пранкер Евгений Вольнов (настоящее имя - Никита Кувиков), в отношении которого возбуждено уголовное дело за дезинформацию о числе погибших.

Накануне отставки Амана Тулеева потребовал известный врач-травматолог, почетный член правления АОТравма России Андрей Волна. На своей странице в Facebook он призвал главу Кузбасса не только покинуть пост, но и принести извинения жителям региона.

Следует отметить, что к настоящему моменту постов лишились два кемеровских чиновника - заместитель губернатора Алексей Зеленин и начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина.