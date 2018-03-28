Лауреат премии Кузбасса потребовал отставки ТулееваСегодня в 18:11
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И отказался от звания.
Известный врач-травматолог, почетный член правления АОТравма России Андрей Волна отказался от звания "Лауреат премии Кузбасса". На своей странице в Facebook медик сообщил, что в свете трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" он не хочет иметь ничего общего с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым. В 2000 году почетный знак врач получил из рук именно главы региона, передает "Уралинформбюро".
"Да, я никогда не разделял ваши политические взгляды. Ни тогда, когда вы были коммунистом, ни тогда, когда вы поддерживали движения "наш дом — Россия" и "Единство". Ни, тем более теперь, когда вы входите в руководство партии "Единая Россия". Однако, то, что случилось в последние дни, не поддается пониманию вообще. Вы струсили и не вышли к кузбассовцам. Ни к торговому центру. Ни на площадь. Вы даже не извинились пред ними. Вы обозвали граждан бузотёрами. И, тем более, вы не подали в отставку, хотя, как бессменный руководитель области, несете полную политическую ответственность за произошедшее", – гласит сообщение на странице Андрея Волны (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
Медик призвал Тулеева подать в отставку и извиниться перед народом. Свое заявление, удостоверение и памятный знак "Лауреата премии Кузбасса" врач, по его словам, выслал в адрес канцелярии администрации губернатора. Денежную же часть премии он планирует перевести на счет одного из детских реабилитационных центров Кемерово.
Фото: Андрей Волна/Facebook.com
Судя по материалам, размещенным на странице, она действительно принадлежит известному врачу. Связаться с ним на момент публикации материала не удалось.
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В результате масштабного ЧП погибли 64 человека, включая 41 ребенка. О том, что привело к трагедии, читайте в статье "Путин, поезд в огне!"
Ранее о предпосылках кемеровской трагедии хлестко высказался актер Дмитрий Назаров, известный ролью шеф-повара ресторана в ситкоме "Кухня". Россию в изобличающем стихотворении он назвал "страной горючего позора".
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