Два пермяка и уроженец Екатеринбурга.

Среди пассажиров Ту-154, рухнувшего в Черное море, были выходцы из Перми – 31-летний Андрей К. и Алексей К., а также 32-летний Владимир Халимон, родившийся в Екатеринбурге. Все трое пели в хоре ансамбля имени Александрова.

Закончив Пермский музыкальный колледж, Андрей и Алексей перебрались в Москву, где жили на протяжении нескольких лет. Владимир уехал с Урала в середине 90-х в Ростов-на-Дону, выучился в консерватории и тоже поселился в столице. У него остались жена и 10-месячная дочь.

Самолет Ту-154, на котором летели артисты и журналисты, попал в авиакатастрофу 25 декабря 2016 года. Борт направлялся из Сочи в сирийскую Латакию, где ансамбль имени Александрова должен был дать концерт. Погибли 92 человека, в том числе худрук коллектива Валерий Халилов, врач Елизавета Глинка (доктор Лиза) и глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков, передает "Уралинформбюро".

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