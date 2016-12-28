"Командир, мы падаем!".

Специалисты расшифровали данные речевого самописца с рухнувшего в Черное море Ту-154. Разговор между членами экипажа прерывается словами "Закрылки, с*ка!" А затем звучит крик: "Командир, падаем!", пишет Life.ru.

Данные расшифровки говорят о том, что на борту возникла нештатная ситуация – самолет потерял управление из-за проблем с закрылками, а затем перешел в критический угол атаки.

— ...Скорость 300... (Неразборчиво)

— (Неразборчиво)

— Забрал стойки, командир.

— (Неразборчиво)

— Ух, е-мое!

(Звучит резкий сигнал)

— Закрылки, с*ка, че за х**ня!

— Высотометр!

— Нам... (Неразборчиво)

(Звучит сигнал об опасном сближении с землей)

— (Неразборчиво)

— Командир, мы падаем!

Ту-154 потерпел крушение утром 25 декабря 2016 года, передает "Уралинформбюро". На борту находилось 92 человека, в том числе участники ансамбля имени Александрова, журналисты, врач Елизавета Глинка и глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков. Все они погибли.

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