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На Среднем Урале изъято 700 литров отравы а-ля "Боярышник"Сегодня в 19:03

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Которая губит выпивох.

В Свердловской области из продажи изъято свыше 700 литров спиртосодержащей непищевой продукции. Внеплановые контрольно-надзорные мероприятия санврачи проводят совместно с полицейскими.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, с 28 декабря по 10 января изъято 5 944 бутыльков. В Екатеринбурге выявлены четыре предпринимателя, торговавшие запрещенным товаром. Также нелегальная продукция нашлась в Сысерти, Серове, Краснотурьинске, Первоуральске, Североуральске, Красноуфимске, Каменск-Уральском, Карпинске, Невьянске, Ивделе, Ирбите.

Торговля спиртосодержащей непищевой продукцией была приостановлена на 30 дней по распоряжению главного санврача РФ Анны Поповой от 23 декабря 2016 года. Запрет касается товара с содержанием этилового спирта более 25% (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающей жидкости).

О фактах незаконной продажи свердловчан просят сообщать в отделения Роспотребнадзора.

Поводом для экстренных мер стало массовое отравление в Иркутске. 77 человек скончались после употребления концентрата для ванн "Боярышник", в котором содержался метанол вместо указанного на этикетках этилового спирта.

Следует добавить, что в конце декабря в столице Урала скончалась 59-летняя женщина после употребления дезинфицирующего лосьона "Вита-септ космо+".

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