Сыновья убитой Дарьи Зембицкой попали в реабилитационный центр Сегодня в 15:52
- Текст
Их возьмет под опеку бабушка.
Детей убитой тагильчанки Дарьи Зембицкой поместили в реабилитационный центр. Два мальчика 5 и 6 лет ждут, пока их заберет бабушка, которая сейчас оформляет опеку, сообщают местные СМИ со ссылкой на родственников погибшей.
Дарья исчезла утром 9 января 2016 года. Как выяснили следователи, девушка стала жертвой бывшего мужа Сергея Какшина. Он подкараулил ее у дома, где между ними произошел конфликт. В пылу ссоры 36-летний мужчина задушил экс-супругу.
Спустя 2 дня после трагедии Какшин признался в преступлении и показал, где спрятал тело – в сугробе в 400 метрах от дома на Серебрянском тракте, передает "Уралинформбюро".
Ранее по теме:
Свекровь угрожала расправой убитой тагильчанке
Экс-супруга убитой тагильчанки вывел на чистую воду полиграф
В Нижнем Тагиле пропала 28-летняя мать двоих детей
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:14
Перекупщик авто из Верхней Пышмы пойдет под суд за убийство товарища
И кражу.Сегодня в 18:58
Galaxy Note 7 взрывались из-за размера батареи
Разработчики что-то напутали.Сегодня в 18:43
Цереру "слепили" астероиды
Из силикатов.Сегодня в 18:29
В смоге над Екатеринбургом обвинили высотные дома
Оборудованные котельными.Сегодня в 18:27
Житель Прикамья избил двух сотрудниц скорой помощи
Будучи подшофе.Сегодня в 18:08
Жителя Тобольска будут судить за убийства матери-ветерана ВОВ
Он задушил ее подушкой.Сегодня в 18:05
Челябинец отсидит 18,5 лет за убийство бабушки
Квартиру которой тайком продал.Сегодня в 18:05
В центре Челябинска ограбили 12-летнего мальчика
Преступника засняли камеры видеонаблюдения.Сегодня в 18:02
Депутаты Заксобрания призывают мэрию Екатеринбурга почистить город
Прежде чем выписывать штрафы.Сегодня в 18:00
На Среднем Урале раскрыли 56 банд наркоторговцев
Изъято 122 килограмма зелья.Сегодня в 17:56
Facebook заплатил российскому хакеру 40 тысяч долларов
За обнаруженную им ошибку.Сегодня в 17:50
Ученые назвали дату всемирного потопа
Нового.Сегодня в 17:46
Шестеро выжили в накрытом лавиной итальянском отеле
И шлют спасателям сообщения.Сегодня в 17:42
Скорая помощь обоснуется в 34 квартале екатеринбургского Академического
В составе медкластера.Сегодня в 17:40
Управление образования Екатеринбурга повысят до департамента
Если депутаты одобрят.
-
12 января в 12:00
Экс-супруга убитой тагильчанки вывел на чистую воду полиграф
Подозреваемый пытался замести следы.12 января в 09:19
В Нижнем Тагиле нашли труп матери двоих детей
В сугробе.11 января в 12:53
Исчезновение матери двоих детей в Нижнем Тагиле вылилось в "уголовку"
Об убийстве.16 января в 15:22
Свекровь угрожала расправой убитой тагильчанке
Утверждают близкие Дарьи Зембицкой.11 января в 08:43
В Нижнем Тагиле пропала 28-летняя мать двоих детей
Дарья Зембицкая.27 декабря 2016 в 19:10
Жительница Златоуста зарезала мужа в день свадьбы
Из-за денег.05 декабря 2016 в 18:49
Кризис взвинтил подростковую преступность на Среднем Урале в 1,5 раза
Стрессы выливаются в жестокость.05 декабря 2016 в 17:56
Тагильчанина подозревают в тройном убийстве
Ему грозит пожизненный срок.03 ноября 2016 в 14:05
В ЯНАО многодетную мать будут судить за убийство
Она вонзила нож в сердце собутыльника.24 октября 2016 в 17:11
Тагильского бизнесмена зарезали вместе с сестрой экс-супруги
Один из возможных мотивов - ревность.
Главные новости
- Сегодня в 18:29В смоге над Екатеринбургом обвинили высотные дома
- Сегодня в 17:37Инвесторы постеснялись связываться с фамилией Новикова
- Сегодня в 16:36Шойгу оставили без Интернета в Екатеринбурге
- Сегодня в 16:29Двое екатеринбуржцев погибли при пожаре в пятиэтажке
- Сегодня в 16:01В Екатеринбурге сотрудника МЧС нашли на рабочем месте с ножом в сердце
Аналитика
Шарташ на баррикадах
Садоводы дали отпор "Малышева, 73".
Беспартийный Первоуральск
Чем аукнется отмена выборов по спискам?
"Брусника" с горчинкой
Для екатеринбуржцев.