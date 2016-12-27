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Сыновья убитой Дарьи Зембицкой попали в реабилитационный центр Сегодня в 15:52

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Их возьмет под опеку бабушка.

Детей убитой тагильчанки Дарьи Зембицкой поместили в реабилитационный центр. Два мальчика 5 и 6 лет ждут, пока их заберет бабушка, которая сейчас оформляет опеку, сообщают местные СМИ со ссылкой на родственников погибшей.

Дарья исчезла утром 9 января 2016 года. Как выяснили следователи, девушка стала жертвой бывшего мужа Сергея Какшина. Он подкараулил ее у дома, где между ними произошел конфликт. В пылу ссоры 36-летний мужчина задушил экс-супругу.

Спустя 2 дня после трагедии Какшин признался в преступлении и показал, где спрятал тело – в сугробе в 400 метрах от дома на Серебрянском тракте, передает "Уралинформбюро".

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