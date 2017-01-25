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Мэрия Екатеринбурга подсуетилась с перекраиванием маршрутов24 января в 13:53

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Чтобы остудить пыл горожан.

Горадминистрация Екатеринбурга опубликовала обновленную карту маршрутной сети, которую планируется ввести летом. Изменения, как поясняют в мэрии, связаны с озвученными требованиями горожан, сообщает "Уралинформбюро".

В частности, некоторые автобусные направления продлены и позволят доехать от ЖБИ до центра без пересадок, введен экспресс-маршрут от Кольцово до Ботаники, а также ряд связующих разные районы линий.

Как подчеркивают чиновники, эта схема неокончательная: в мэрии продолжают собирать и изучать пожелания горожан.

Реформа общественного транспорта обсуждается в Екатеринбурге уже третью неделю. Первоначальная схема вызвала бурю возмущения - после сокращения маршрутов жители окраин рискуют оказаться в резервации. Шумиха заставила мэрию сделать работу над ошибками.

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