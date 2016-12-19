Чтобы избежать смертей.

Росалкогольрегулирование предложило добавлять в метиловый спирт денатурат, вызывающий рвотный рефлекс, пишут "Известия". Отраву невозможно будет проглотить, что позволит избежать смертей.

Вместе с тем состав метанола регламентирован ГОСТом. Из-за добавления денатурата от его покупки могут отказаться зарубежные партнеры. На первом этапе обсуждения необходимо согласие Минфина и Минпромторга.

В декабре 2016 года массовое отравление метиловым спиртом произошло в Иркутске. Пострадавшие употребляли концентрат для ванн, содержащий метанол. К началу января скончались 78 человек. После этого Роспотребнадзор временно запретил розничную продажу непищевой продукции с содержанием спирта более 25%, передает "Уралинформбюро".

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