Метанол разбавят "рвотным" денатуратом 06 февраля в 10:59
- Текст
- Комментарии (1)
Чтобы избежать смертей.
Росалкогольрегулирование предложило добавлять в метиловый спирт денатурат, вызывающий рвотный рефлекс, пишут "Известия". Отраву невозможно будет проглотить, что позволит избежать смертей.
Вместе с тем состав метанола регламентирован ГОСТом. Из-за добавления денатурата от его покупки могут отказаться зарубежные партнеры. На первом этапе обсуждения необходимо согласие Минфина и Минпромторга.
В декабре 2016 года массовое отравление метиловым спиртом произошло в Иркутске. Пострадавшие употребляли концентрат для ванн, содержащий метанол. К началу января скончались 78 человек. После этого Роспотребнадзор временно запретил розничную продажу непищевой продукции с содержанием спирта более 25%, передает "Уралинформбюро".
Ранее по теме:
"Боярке" не дадут вернуться на прилавки
В Иркутске продолжают умирать от "Боярышника"
На Среднем Урале изъято 700 литров отравы а-ля "Боярышник"
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Разумно. Когда я работала на заводе инженером и у меня в подчинение была бригада рабочих, мы использовали при работе технический спирт для чистки оборудования. Чтобы они не пили (а они пили тот спирт) я попросила хим.лаборанток, чтобы они мне дали какую-нибудь химическую дрянь, чтобы добавлять в спирт, чтобы спирт не изменял своих свойств, но чтобы после такого пития тот пьяница с унитаза бы не слезал. Дали такое вещество, я сейчас не помню что. Сказали, что не умрёт, но понос будет обеспечен. Я тот порошок подмешала в тот технический спирт, на планёрке сказала рабочим, что в спирт добавлен крысиный яд специально для того, чтобы они не пили. Сработало, тот спирт они больше не пили, хотя меня стали считать врагом народа.ответить
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 14:44
В ивдельской колонии погиб заключенный
Его придавило металлоконструкцией.Сегодня в 14:42
Мать убитого челябинского младенца скрывала преступление
И теперь может лишиться еще одного сына.Сегодня в 14:31
Житель Прикамья пытался свести счеты с жизнью и зарезал мать
Которая помешала ему.Сегодня в 14:28
Воспитанника сургутской спецшколы обвинили в изнасиловании
И избиении еще одного подростка.Сегодня в 14:10
На тюменской трассе "Мазда" опрокинула ЗиЛ
Погибли две женщины.Сегодня в 14:02
Рабочие "Уралэнергостройкомплекса" собрались митинговать с пайщиками
Чтобы "сдвинуть" стройки.Сегодня в 13:45
Porsche отзывает в России суперкар за 80 миллионов
Из-за возможных неполадок.Сегодня в 13:40
МОК лишает российских звезд НХЛ Олимпиады-2018
Функционеры спорят из-за денег.Сегодня в 13:30
Южноуралец сел на 12 лет за убийство тещи-инвалида
Мужчина вонзил ей нож в шею.Сегодня в 13:27
AliExpress подорожает для россиян
Из-за платной доставки.Сегодня в 13:26
Сбербанк банкротит юрлица сети "Суперстрой"
По всему Уралу.Сегодня в 13:06
"Газпром добыча Ямбург" одержал победу по мини-футболу
Среди любительских команд.Сегодня в 12:58
На трассе Курган - Челябинск легковушку разорвало на части
После столкновения с грузовиком.Сегодня в 12:44
Ямальца отправили в колонию за развращение школьниц
Посреди улицы.Сегодня в 12:39
Подростков отвадят от электронных сигарет
И кальянов.
-
06 февраля в 11:06
Сдавать квартиры в аренду будут по патенту
Власти выводят бизнес из тени.19 декабря 2016 в 15:04
Иркутян погубил "Боярышник" с метанолом
Вместо этилового спирта.23 ноября 2016 в 11:55
У индивидуальных предпринимателей отберут пиво
Наторговались из-под полы.02 сентября 2016 в 09:25
Интернет под градусом
К чему приведет легализация алкоголя в Сети?31 августа 2016 в 12:46
Минфин обложит данью газировку
По 5 рублей с литра.07 июля 2016 в 09:29
Для россиян придумали "электронные счета" медпрепаратов
Чтобы бороться с эпидемиями и волокитой чиновников.15 декабря 2015 в 14:13
Цены на водку в России поднимут на треть
За это ратует ФАС.11 июня 2014 в 10:39
Росалкогольрегулированию отдадут биотопливо
Стандарты его производства пропишут в законе.
Ещё в сюжете «Смертельный "Боярышник"»
Главные новости
- Сегодня в 13:40МОК лишает российских звезд НХЛ Олимпиады-2018
- Сегодня в 12:39Подростков отвадят от электронных сигарет
- Сегодня в 11:17"Аттракцион щедрости" для ипотечников
- Сегодня в 10:24Перед судом предстанет фигурант дела о покушении на Тимониченко
- 06 февраля в 18:13На Среднем Урале готов аптечный бунт
Аналитика
"Аттракцион щедрости" для ипотечников
Крутиться придется много.
На Среднем Урале готов аптечный бунт
Бабушкам не выдают льготные лекарства.
Серовчан нагреют на котельных
Ямальцы выставят заоблачные счета.