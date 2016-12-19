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Метанол разбавят "рвотным" денатуратом 06 февраля в 10:59

Чтобы избежать смертей.

Росалкогольрегулирование предложило добавлять в метиловый спирт денатурат, вызывающий рвотный рефлекс, пишут "Известия". Отраву невозможно будет проглотить, что позволит избежать смертей.

Вместе с тем состав метанола регламентирован ГОСТом. Из-за добавления денатурата от его покупки могут отказаться зарубежные партнеры. На первом этапе обсуждения необходимо согласие Минфина и Минпромторга.

В декабре 2016 года массовое отравление метиловым спиртом произошло в Иркутске. Пострадавшие употребляли концентрат для ванн, содержащий метанол. К началу января скончались 78 человек. После этого Роспотребнадзор временно запретил розничную продажу непищевой продукции с содержанием спирта более 25%, передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Опыт 06 февраля в 11:11

Разумно. Когда я работала на заводе инженером и у меня в подчинение была бригада рабочих, мы использовали при работе технический спирт для чистки оборудования. Чтобы они не пили (а они пили тот спирт) я попросила хим.лаборанток, чтобы они мне дали какую-нибудь химическую дрянь, чтобы добавлять в спирт, чтобы спирт не изменял своих свойств, но чтобы после такого пития тот пьяница с унитаза бы не слезал. Дали такое вещество, я сейчас не помню что. Сказали, что не умрёт, но понос будет обеспечен. Я тот порошок подмешала в тот технический спирт, на планёрке сказала рабочим, что в спирт добавлен крысиный яд специально для того, чтобы они не пили. Сработало, тот спирт они больше не пили, хотя меня стали считать врагом народа.

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