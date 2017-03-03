Разработчика транспортной реформы Екатеринбурга допросят в прокуратуреСегодня в 13:44
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По жалобе депутата гордумы.
Екатеринбургские прокуроры вызвали на допрос директора фонда "Город.PRO" Ларису Бузунову. Ее компания занималась разработкой транспортной схемы города, вызвавшей большой общественный резонанс.
"Сегодня иду в прокуратуру давать объяснения по запросу одного "народного" избранника. Нет, не Альшевских, на этот раз депутат городской думы Хабибуллин отличился. Начиная значимый городской проект с иностранным консультантом, непременно ожидаешь звонка и бесед от ФСБ, различных "депутатских" запросов и походов в прокуратуру", - написала Бузунова на своей странице в "Фейсбуке" 3 марта.
Депутат гордумы Олег Хабибуллин пояснил "Уралинформбюро", что подавал запрос надзирателям три недели назад. Он просит разобраться в корректности проведения конкурса и законности выплат денег американскому эксперту Джарретту Уокеру, который был привлечен к работе над документом. Кроме того, Хабибуллина волнует вопрос возврата бюджетных средств в связи с тем, что схема не была принята.
"Как выяснилось, они разрабатывали не саму схему, а просто "исследовали рынок". И придраться тут сложно, поскольку нет четких требований законодательства, регламентирующих, каким должен быть результат. Фактически раз администрация это "исследование" приняла, значит, их все устраивает и придраться тут уже не к чему", - прокомментировал депутат.
Стоит напомнить, что транспортную реформу в уральской столице планировалось провести 1 июля 2017 года. Она предполагала отмену 113 маршрутов - взамен обещали всего 62. Горожане грозили чуть ли не бунтом, и чиновники сдались, заявив о переносе реформы на 2019 год. Однако не исключено, что разработки воплотят в жизнь по-тихому. Власти уже объявили о внедрении в ближайшем времени повременного тарифа и о том, что договоры с коммерческими перевозчиками летом продлевать не будут.
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