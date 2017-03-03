×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Разработчика транспортной реформы Екатеринбурга допросят в прокуратуреСегодня в 13:44

  • Текст

По жалобе депутата гордумы.

Екатеринбургские прокуроры вызвали на допрос директора фонда "Город.PRO" Ларису Бузунову. Ее компания занималась разработкой транспортной схемы города, вызвавшей большой общественный резонанс.

"Сегодня иду в прокуратуру давать объяснения по запросу одного "народного" избранника. Нет, не Альшевских, на этот раз депутат городской думы Хабибуллин отличился. Начиная значимый городской проект с иностранным консультантом, непременно ожидаешь звонка и бесед от ФСБ, различных "депутатских" запросов и походов в прокуратуру", - написала Бузунова на своей странице в "Фейсбуке" 3 марта.

Депутат гордумы Олег Хабибуллин пояснил "Уралинформбюро", что подавал запрос надзирателям три недели назад. Он просит разобраться в корректности проведения конкурса и законности выплат денег американскому эксперту Джарретту Уокеру, который был привлечен к работе над документом. Кроме того, Хабибуллина волнует вопрос возврата бюджетных средств в связи с тем, что схема не была принята.

"Как выяснилось, они разрабатывали не саму схему, а просто "исследовали рынок". И придраться тут сложно, поскольку нет четких требований законодательства, регламентирующих, каким должен быть результат. Фактически раз администрация это "исследование" приняла, значит, их все устраивает и придраться тут уже не к чему", - прокомментировал депутат.

Стоит напомнить, что транспортную реформу в уральской столице планировалось провести 1 июля 2017 года. Она предполагала отмену 113 маршрутов - взамен обещали всего 62. Горожане грозили чуть ли не бунтом, и чиновники сдались, заявив о переносе реформы на 2019 год. Однако не исключено, что разработки воплотят в жизнь по-тихому. Власти уже объявили о внедрении в ближайшем времени повременного тарифа и о том, что договоры с коммерческими перевозчиками летом продлевать не будут.

Ранее по теме:
Повременной тариф на проезд заработает в Екатеринбурге в 2017 году
За транспортную реформу Екатеринбурга взялась Генпрокуратура
В Екатеринбурге помянули транспортную реформу

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Кто решил "похоронить" РПЦ в Екатеринбурге?

Кто решил "похоронить" РПЦ в Екатеринбурге?

За 30 сребреников.

Муниципалитеты на грани нервного срыва

Муниципалитеты на грани нервного срыва

Из-за программы переселения из аварийного жилья.

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Время определиться.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×