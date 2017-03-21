Тагильчан оставят на растерзание 9 тысяч бродячих псовСегодня в 15:39
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Отловят лишь десятую часть опасных стай.
Стаи бездомных псов, терроризирующие Нижний Тагил, разрастаются. Власти не могут найти управу на 10 тысяч бродяжек, а количество покусанных горожан достигает 1500 в год (на 6% больше, чем в среднем по региону). Заключен контракт со специализированной организацией, но проблему это не решит.
Как сообщил "Уралинформбюро" зампредседателя комиссии гордумы по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Петров, в 2017 году на отлов безнадзорных собак из областного бюджета городу выделено 8 миллионов рублей - во много раз меньше необходимого. Поэтому фонд "В добрые руки", который выиграл конкурс и получит эти деньги, сможет охватить лишь десятую часть животных - порядка 900.
"70-80% финансирования уходит на передержку животных, которая сейчас составляет 6 месяцев. Мы считаем эти сроки неоправданно затянутыми. В идеале собаку следовало бы держать в приюте до 3 дней, а потом уничтожать. Такое решение, например, принял суд в Ростовской области. Сейчас мы дали задание юристам поизучать правоприменительную практику в этом вопросе", - отметил Александр Петров.
Он добавил, что сроки содержания животных в Гражданском кодексе прописаны недостаточно четко. Полгода, о которых идет речь, относятся к "абстрактной" собаке – нет указания, что она бездомная. Пробелы в законодательстве должна устранять Госдума, а пока муниципалитет пытается что-то исправить своими силами.
Так, мэрия распорядилась штрафовать граждан и юрлица за прикорм безнадзорных животных - правда, непонятно, кто должен контролировать исполнение. Да и прокуратура уже обжалует сомнительное постановление.
Сами горожане, по словам Александра Петрова, не проявляют особой сознательности. На защиту четвероногих грудью встают те, кто еще не напоролся на дикую стаю.
Стоит напомнить, что "собачий террор" - беда Среднего Урала. После недавней гибели 7-летней девочки в поселке Пальмино острой темой заинтересовалась областная прокуратура.
Ранее по теме:
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Шкурный вопрос к чиновникам
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