Им предлагают идти в охранники и сантехники.

В Центр занятости Екатеринбурга обратились 139 человек, сокращенных из структур МЧС. 49 из них официально признаны безработными. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте по труду и занятости населения Свердловской области. Найти новую работу бывшим спасателям проблематично.

"Узкопрофильные специальности сотрудников МЧС: пилот, штурман, техник (в авиации), водолаз, спасатель являются невостребованными на рынке труда Екатеринбурга. В связи с чем им предоставляется возможность пройти профориентационное тестирование (для определения новой сферы профессиональной деятельности) и курсы переобучения по профессиям, востребованным на рынке труда: водитель автомобиля категории "С", электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-сантехник, водитель погрузчика, охранник, оператор станков с ПУ, повар, продавец, швея, плотник, токарь", – гласит официальный ответ Центра занятости.

Стоит отметить, что 19 марта 2017 года в Екатеринбурге официально был ликвидирован Уральский авиационно-спасательный центр МЧС и Центр управления в кризисных ситуациях УРЦ МЧС. Сам же Уральский региональный центр МЧС присоединили к Сибирскому. Под сокращение из 394 работников попали 388.

Ранее по теме:

Сотрудник ликвидированного авиаотряда МЧС умер от инсульта

У уральских спасателей забрали вертолеты

Уральских спасателей посадят на голову друг другу