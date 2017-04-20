×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Центр занятости Екатеринбурга забит сокращенными сотрудниками МЧССегодня в 19:26

  • Текст

Им предлагают идти в охранники и сантехники.

В Центр занятости Екатеринбурга обратились 139 человек, сокращенных из структур МЧС. 49 из них официально признаны безработными. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте по труду и занятости населения Свердловской области. Найти новую работу бывшим спасателям проблематично.

"Узкопрофильные специальности сотрудников МЧС: пилот, штурман, техник (в авиации), водолаз, спасатель являются невостребованными на рынке труда Екатеринбурга. В связи с чем им предоставляется возможность пройти профориентационное тестирование (для определения новой сферы профессиональной деятельности) и курсы переобучения по профессиям, востребованным на рынке труда: водитель автомобиля категории "С", электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-сантехник, водитель погрузчика, охранник, оператор станков с ПУ, повар, продавец, швея, плотник, токарь", – гласит официальный ответ Центра занятости.

Стоит отметить, что 19 марта 2017 года в Екатеринбурге официально был ликвидирован Уральский авиационно-спасательный центр МЧС и Центр управления в кризисных ситуациях УРЦ МЧС. Сам же Уральский региональный центр МЧС присоединили к Сибирскому. Под сокращение из 394 работников попали 388.

Ранее по теме:

Сотрудник ликвидированного авиаотряда МЧС умер от инсульта
У уральских спасателей забрали вертолеты
Уральских спасателей посадят на голову друг другу

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Кто его купит? Он же памятник!

Кто его купит? Он же памятник!

Государство бессильно спасти старину.

Что не спросит Навальный у Медведева

Что не спросит Навальный у Медведева

С трибуны парламента.

Матч-реванш губернатора

Матч-реванш губернатора

Состоится в любую "погоду"?

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×