А надо бы 90 миллиардов.

На подземку Екатеринбурга изыскали дополнительные 100 миллионов рублей. Деньги пойдут на дополнительное обустройство "Геологической". Это увеличит пропускную способность станции в районе одного из наиболее оживленных перекрестков - 8 Марта с Куйбышева.

Деньги поступят из внебюджетного источника. В результате общий объем финансирования муниципальной программы развития метрополитена до 2020 года увеличен до 750,4 миллиона рублей, следует из текста постановления сити-менеджера Александра Якоба.

Вместе с тем о строительстве новой ветки метро пока мечтать не приходится. На прокладку линии с 9 станциями от ВИЗа до ЖБИ потребуется 90,7 миллиарда рублей. Проектно-изыскательские работы начнутся не раньше, чем через 3 года.

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