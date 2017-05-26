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Россиян предупредили о неизбежных терактах в ВеликобританииСегодня в 13:21

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В ближайшее время.

Посольство РФ в Великобритании призывает россиян воздержаться от поездок в Туманный Альбион в связи с повышением уровня террористической угрозы до максимально возможного - "критического".

Согласно формулировке спецслужбы MI5, это означает, что террористическая атака на территории Соединенного Королевства "неизбежна уже в ближайшее время". Для охраны британских объектов инфраструктуры планируется привлечь армейские формирования, пояснили "Уралинформбюро" в посольстве.

Последний теракт в Великобритании произошел вечером 22 мая на стадионе "Манчестер Арена" по завершении концерта американской певицы Арианы Гранде. В результате мощного взрыва погибли 22 человека, еще 59 получили ранения.

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