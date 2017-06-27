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Путин направил в Югру инспекцию26 июня в 13:06

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После "прямой линии".

Делегация Контрольного управления президента России Владимира Путина едет в Югру с проверкой. Специалисты проинспектируют обеспеченность жильем сотрудников полиции, проходящих службу на территории округа, передает "Уралинформбюро". Доклад о положении дел в регионе глава государства поручил сформировать до 1 октября 2017 года.

Внимание Путина Югра привлекла в ходе работы "прямой линии" с президентом. Житель Нефтеюганска рассказал, что в регионе за последние 5 лет субсидию на приобретение жилья получили лишь 90 семей сотрудников полиции из тысячи. В данный момент эту информацию также проверяют сотрудники СКР и прокуратуры.

Еще один резонансный вопрос задала жительница Нягани. Она заявила о недостаточной работе региональных властей по расселению так называемого балочного массива - фактически непригодных для жизни вагончиков. Глава государства усомнился в актуальности данных о расселенных балках, предоставляемых властями региона.

Сразу после этого чиновники поспешили отчитаться о проделанной работе: в Нягани на 1 января 2012 года было 1 455 балков, а по состоянию на 1 июня 2017 года их осталось 965. То есть за 5 лет "хозяйке Югры" Наталье Комаровой удалось расселить менее трети построек. Текущими темпами на расселение оставшихся вагончиков потребуется не меньше 10 лет.

Ранее по теме:
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