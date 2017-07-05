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Исправлять недоделки екатеринбургского "Город.PRO" поручили питерцамСегодня в 18:50

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За 10 миллионов рублей.

Мэрия Екатеринбурга вбухает еще 10 миллионов рублей в транспортную реформу. На этот раз деньги заплатят подрядчику из Санкт-Петербурга - "Лаборатории градопланирования".

Согласно документам с сайта госзакупок, специалисты должны будут пересчитать данные о пассажиропотоке и интенсивности движения городского транспорта, проанализировать существующую транспортную инфраструктуру. Ранее всем этим занимался "Город.PRO".

На основе собранных данных сотрудникам "Лаборатории градопланирования" необходимо будет подготовить сценарии развития транспортной инфраструктуры Екатеринбурга до 2035 года, передает "Уралинформбюро".

Работа должна быть закончена к марту 2018 года. Результаты исследования войдут в генеральный план развития мегаполиса до 2035 года.

Стоит напомнить, что ранее "Город.PRO" было заплачено за исследование екатеринбургского транспорта и разработку транспортной схемы 8 миллионов рублей. Новая схема предполагала отмену 114 автобусных маршрутов, их планировалось заменить новыми 62. Это вызвало большой общественный резонанс. В итоге власти заявили, что откладывают реформу с июля 2017 на июль 2019 года.

Тем не менее, по сути, нововведения постепенно внедряются. Так, в июле чиновники ликвидировали несколько маршрутов частных перевозчиков. А с середины текущего месяца начнут тестировать повременной тариф.

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