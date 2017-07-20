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Код Уралмаша: "дворяне", вобла и ФидельСегодня в 13:39

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В спецпроекте "Уралинформбюро".

Город в городе – так называют жители Уралмаша свой район. Он рос, развивался, жил как обособленный городок – со своей культурой, традициями, ритмом. В годы величия Уралмашзавод каждое утро собирал заводчан со всего района, которые спешили на работу по пяти "лучам".

Спустя десятилетия многое изменилось. Гигант мирового машиностроения потерял былую мощь, вместо тысяч пешеходов по району колесят тысячи автомобилей. Но по сей день местные жители с улыбкой говорят: Уралмаш – район особенный. За внешней его суровостью хранится множество удивительных историй.

О том, лидеры каких держав ступали по земле Уралмаша, чем потчевали в первых городских трамваях и каким образом рабочий завода стал президентом Тайваня – в спецпроекте "Уралинформбюро".

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