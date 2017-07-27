Коммунальщики устраняют повреждения.

В Екатеринбурге в ходе второго этапа опрессовок, проходивших 25-27 июля, произошло 29 повреждений сетей. Коммунальные фонтаны забили на Красина, Серова, Циолковского, Новгородцевой. Также зафиксированы порывы на Онуфриева, Красных Командиров, Фрезировщиков, Мичурина, Машинной, Белореченской и Волгоградской.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, сейчас специалисты занимаются устранением повреждений.

Ранее горожане жаловались, что излившаяся из-под земли под напором вода повредила несколько автомобилей. Они намеревались обращаться в суды за возмещением ущерба.

Стоит отметить, что во время первого этапа опрессовок в уральской столице было обнаружено более 100 "дыр".

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