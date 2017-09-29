Пассажиров "ВИМ-Авиа" из Челябинска доставят домой через МосквуСегодня в 09:38
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Из Антальи.
Жителей Челябинска, которые застряли в Анталье из-за отмены чартеров "ВИМ-авиа", доставят домой через Москву. За перевозку пассажиров взялась S7 Airlines, передает "Уралинформбюро".
Перевозка пассажиров "ВИМ-авиа" будет осуществляется на свободных местах рейсов S7 Airlines. "К перевозке принимаются пассажиры с действительными авиабилетами "ВИМ-авиа", если конечный пункт перевозки, указанный в билете, совпадает с рейсом S7 Airlines. Для перелета пассажирам необходимо обращаться к представителям S7 Airlines в аэропорту вылета", - отметили в пресс-службе перевозчика.
Так, пассажиры с авиабилетами на рейс "ВИМ-авиа" по маршруту Анталья — Челябинск, прилетев в московский аэропорт Внуково, могут быть приняты на рейс S7 Airlines Москва — Челябинск. Для этого нужно обратиться к представителю S7 Airlines в Домодедово и предъявить свой авиабилет.
По данным местных СМИ, из Антальи с понедельника не могут вылететь порядка 150 челябинских туристов.
Чартерные рейсы "ВИМ-авиа" были отменены 25 сентября 2017 года. От действий авиакомпании пострадали порядка 190 тысяч туристов, которым были проданы билеты. Накануне стало известно, что регулярные рейсы перевозчика прекратятся 16 октября.
По данным Росавиации, общая задолженность "ВИМ-Авиа" составляет около 7 млрд рублей. СКР расследует уголовное дело о хищении денежных средств пассажиров, в рамках которого задержаны гендиректор "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева. Совладельцы авиакомпании "ВИМ-авиа" Рашид и Светлана Мурсекаевы скрылись от следствия за границу.
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