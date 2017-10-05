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Темные дворы Екатеринбурга осветили в эфире "Первого канала"Сегодня в 17:23

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Да будет свет?

Конфликт федеральных и екатеринбургских чиновников, разгоревшийся из-за порядка оплаты освещения дворов уральской столицы, осветили в эфире "Первого канала". В программе "Доброе утро" замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис заявил, что администрация Екатеринбурга неправомерно отказывается платить за свет вблизи жилых домов, передает "Уралинформбюро".

"Все, что связано с городским освещением, – это задача муниципальных властей. На это есть или должны закладываться ресурсы в муниципальном бюджете и обеспечиваться освещение улиц, дорог и дворовых территорий", - подчеркнул Чибис.

Стоит напомнить, что спор на тему того, кто должен платить за освещение во дворах, тянется с лета. После того, как екатеринбуржцы заметили потухшие фонари, они обратились за помощью к депутатам, те - в Минстрой РФ. В ответном письме Андрей Чибис тогда в первый раз пояснил, что платить за освещение в темных переулках обязаны городские власти.

Местные чиновники с позицией федералов не согласны. Ссылаясь на жилищный кодекс, они настаивают на том, что расходы за освещение на территориях многоквартирных домов должны нести собственники. Впрочем, в администрации выразили готовность к некоторым "отступлениям от правил". По словам вице-мэра Владимира Гейко, чиновники готовы рассматривать каждый "спорный случай". Если, например, прожекторы освещают общий тротуар или дорогу к детсаду или школе, муниципалитет готов взять расходы на себя.

Ранее по теме:
Мэрия Екатеринбурга отказывается оплачивать освещение дворов
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На екатеринбуржцев повесят расходы на дворовое освещение

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