К коллекторам в 2018 году придут судебные приставыСегодня в 10:03
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ФСПП работает над планом проверок.
С начала 2018 года судебные приставы начнут плановые проверки деятельности коллекторов. Об этом заявил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов, передает "Уралинформбюро".
Он напомнил, что в настоящее время проверки осуществляются исключительно по обращениям граждан. Теперь же ведомство разработает план проведения проверок юридических лиц, осуществляющих возврат просроченных задолженностей. План будет опубликован на официальном сайте ФССП, сообщает ТАСС.
Официально в реестре службы приставов в России числятся 158 коллекторских компаний. За первый год контроля деятельности коллекторов возбуждено 441 административное дело, выписано 152 штрафа на общую сумму свыше 5 миллионов рублей.
Поводом для плановых проверок работы коллекторов послужили регулярные жалобы на их методы возвращения долгов. Например, в Челябинске в начале сентября коллекторы выстрелили женщине в лицо из-за долга в 2 000 рублей.
Весной "вышибалы" ночными телефонными звонками терроризировали родственников должника из Нижнего Тагила, а в Екатеринбурге сотрудник коллекторского агентства подозреваются в избиении 11-летнего ребенка-инвалида.
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