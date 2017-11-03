После неоднократных проверок прокуратуры.

Руководитель ЦПКиО им.Маяковского в Екатеринбурге Роман Шадрин упрекнул горожан в частых замечаниях по поводу продажи пива на территории парка. Речь об этом он завел накануне в эфире радиостанции "Город FM", сообщив, что по этому поводу "в прошлом году вообще волна была истеричная".

По словам директора парка, в этом году на территории ЦПКиО работало всего две точки общепита, которые "соответствовали требованиям". Однако в итоге одна закрылась, а вторая отказалась от розничной продажи алкогольной продукции, в том числе пива.

При этом Шадрин просит не ловить его на слове, если в парке обнаружится возможность купить безалкогольный пенный напиток.

"Я обещал, что мы будем с продажей пива бороться, и мы с ней боремся, мы в парке его не продаем. Единственное, не надо путать, если продается пиво "Балтика "нолевка", то не надо кричать и ловить на слове: "Шадрин все равно пиво продает". Алкогольные напитки в парке не продаются", - заявил генерал-майор.

Прекращение продажи пива и пивных напитков на территории екатеринбургского парка культуры и отдыха – заслуга не Шадрина, а, скорее, президента РФ Владимира Путина, которую директор ЦПКиО нескромно присвоил себе. Именно глава государства подписал созданный депутатами Госдумы закон, запрещающий торговать пенным напитком в нестационарных торговых объектах (Федеральный закон от 03.07.2016 № 261-ФЗ от 03.07.2016 № 261-ФЗ, - прим.ред.).

Однако в 2016 году в парке были отмечены факты продажи пива, а на предпринимателей наложены административные штрафы: алкогольный напиток сбывали в местных палатках и киосках.

За руку коммерсантов не раз ловили общественники, которые сообщали о нарушениях в полицию. Кроме того, проверку по запросу "Уралинформбюро" проводила и свердловская областная прокуратура, которая подтвердила, что в главном парке уральской столицы летом и осенью торговали пенным напитком.

Возвести стационарные торговые объекты, где можно было бы спокойно продавать пиво, по словам самого Шадрина, на территории ЦПКиО невозможно, так как парк является особо охраняемой природной территорией.

"У нас нет возможности двигаться вперед, загвоздка в том, что территория парка - особо охраняемая природная территория, на которой запрещено капитальное строительство. Мы даже асфальт ремонтировать не можем", - пожаловался Герой РФ.

Однако, как ранее стало известно агентству, на центральной аллее парка в середине сентября 2016 года с легкой руки его администрации выросли новый фундамент и железные сваи под павильон. По данным свердловского Минстроя, никакого разрешения на строительство ведомство не выдавало.

Тем временем, екатеринбуржцы требуют сменить директора ЦПКиО и даже начали сбор подписей под петицией, которая направлена в адрес администрации города и главы гордумы. Автор инициативы Александр Якубов отмечает, что парк остается провинциальным и убогим, на десятки лет отставшим от своего времени, и просит сменить его директора, а процедуру выборов нового руководителя сделать открытой и прозрачной.

Поводами для петиции стали жалобы горожан на установку на одной из аллей мрачных памятников, напоминающих могилы, и запрет делать в парке фотографии.

Ранее по теме:

Парк культуры без пива на отдыхе

Экс-директор екатеринбургского ЦПКиО открестился от стройки в парке

"Парк остается убогим": екатеринбуржцы требуют сменить директора ЦПКиО