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Тюменское село стало зоной свиного отчужденияСегодня в 16:54

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Из-за вспышки африканской чумы.

Жителям Тюменской области рекомендуют воздержаться от поездок в село Шорохово, где 10 ноября выявили очаг африканской чумы свиней. На сегодняшний день в населенном пункте полностью уничтожено поголовье личных хозяйств. Также начата ликвидация 16 200 хряков, которые содержались в свинокомплексе.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Тюменской области, карантин в селе продлится до 10 декабря включительно. До его снятия жителям региона не рекомендуют приезжать в Шорохово.

Владельцам изъятых свиней выплатят по 130 рублей за килограмм веса животного. Компенсировать траты начнут также после 10 декабря.

Стоит напомнить, что очаги африканской чумы свиней были зафиксированы в Челябинской и Курганской областях, а также на Ямале, где нашли 90 зараженных особей. По заявлению регионального Россельхознадзора, на Среднем Урале случаев заражения животных еще не было.

Инфекция, убивающая хряков, совершенно не опасна для человека, отмечают специалисты.

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