Не найдя следов выбросов.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) не выявила радиационных нарушений на предприятии "Маяк", расположенном в Челябинской области. Об этом "Уралинформбюро" 22 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ходе проверки установлено, что в течение августа-октября 2017 года на территории ФГУП ПО "Маяк", его санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения удельная активность радионуклидов в приземном воздухе, включая удельную активность изотопа рутений-106, не превышала допустимых и контрольных уровней, установленных для предприятия. Никаких нарушений, связанных с проведением радиационного контроля за источниками выбросов радиоактивных веществ, а также с работой оборудования и ведением технологических процессов, которые могли бы явиться причиной выброса в атмосферу изотопа рутений-106, проведенной проверкой не выявлено", - говорится в сообщении Ростехнадзора.

К такому выводу в ведомстве пришли после проведенной с 26 октября по 3 ноября проверки выполнения мер по радиационному контролю за источниками выбросов радиоактивных веществ на "Маяке". Поводом для инспекции стали сделанные осенью этого года заявления ученых Франции и Германии, которые утверждали о наличии в атмосфере рутения-106. Иностранные эксперты предположили, что источник выброса находился на Южном Урале.

Кроме того, с заявлением о выбросе вредного радиационного вещества из-за аварии на челябинском предприятии, принадлежащем "Росатому", на днях выступил российский Гринпис. "Зеленые" опубликовали бюллетень о радиационной обстановке на территории России в сентябре 2017 года от Росгидромета, в котором подтверждается факт выброса рутения-106 на Южном Урале.

На самом химкомбинате "Уралинформбюро" пояснили, что не причастны к появлению следов изотопа в атмосфере региона.

Следом успокоить местных жителей и экологов поспешил Росгидромет, сообщив, что радиоактивный выброс в Челябинской области развеялся без последствий, а рутения-106 на данный момент в воздухе нет.

Ранее по теме:

Гринпис заявил о радиационном выбросе на Южном Урале

"Маяк" открестился от обвинений Росгидромета и Гринпис

Радиоактивный выброс на Урале развеялся без последствий