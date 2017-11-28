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"Маяк" усомнился в заявлениях Гринписа и Росгидромета по рутению-106Сегодня в 18:00

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И провел свое расследование.

На озерском химкомбинате "Маяк", который ранее российский Гринпис, а также ученые из Франции и Германии, заподозрил в выбросе рутения-106, провели "детальный анализ сложившейся ситуации". Об этом пресс-служба предприятия сообщила в ответе на запрос "Уралинформбюро".

По словам и.о.гендиректора "Маяка" Дмитрия Колупаева, зафиксированные факты загрязнения атмосферы на территории Европы, никак не связаны с деятельностью завода. В момент, когда страны Старого Света в сентябре наблюдали у себя "радиоактивное облако", в Челябинской области уровень радиации был в разы меньше.

"Максимальные уровни загрязнения атмосферы рутением-106 наблюдались в Западной Европе (Хорватия, Румыния) и составляли 120-150 миллибеккерелей на кубический метр, что в 8-10 раз больше, чем на территории ФГУП "ПО "Маяк" и всей России. Всего в период с 25.09.2017 по 10.10.2017 года на территории Европы выпало из атмосферы несколько тысяч Ки рутения-106, причем, основная часть на территории Западной Европы. При этом особенностью сложившейся ситуации является отсутствие участков с повышенным радиационным фоном между Южным Уралом и Восточной Европой, которые неизбежно образовались бы в районе расположения наземного или призменного источника выброса", - говорится в ответе.

По словам представителей химпредприятия, после того как в их адрес посыпались обвинения в сокрытии возможного выброса радиоактивного элемента, они измерили радиационный фон на территории завода и прилегающих к ним населенных пунктов и отклонений не выявили.

Подобная проверка коснулась всех предприятий "Росатома", говорится в официальном ответе.

Таким образом, на "Маяке" поставили под сомнение заявление "зеленых", о тревожной радиационной обстановке в населенных пунктах рядом с комбинатом из-за возможной аварии на химобъекте.

"Теоретически рутений-106 может поступить в атмосферу при эксплуатации реакторного или радиохимического производства. Этот вариант в данном случае полностью исключен, поскольку при этом в атмосферу неизбежно должны были бы поступить десятки (или даже сотни) других осколочных радионуклидов, которые были бы достоверно зафиксированы всеми европейскими и российскими службами радиационного контроля. Дополнительно сообщаю, что работы по выделению рутения-106 из облученного ядерного топлива (и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения) на ФГУП "ПО "Маяк" не проводится уже много лет", - подчеркнул Дмитрий Колупаев.

Стоит отметить, что ранее Гринпис заявлял об экстремальном загрязнении воздуха рутением-106 в сентябре 2017 года на Южном Урале, в частности рядом с предприятием "Маяк", принадлежащем "Росатому". Это подтвердил и Росгидромет. Однако в госкорпорации заявили, что никаких радиационных инцидентов на объектах отрасли зафиксировано не было.

Ранее по теме:
Гринпис заявил о радиационном выбросе на Южном Урале
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