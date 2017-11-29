Он останется в России.

Свердловский облсуд отменил решение о выдворении из России нацбола Игоря Щуки, пытавшегося поджечь памятник Ельцину.

"Игорь Щука, находящийся под следствием за попытку поджога памятника Борису Ельцину в Екатеринбурге, вышел на свободу. В четверг он прибудет в Москву. Кассационная инстанция отменила решение о высылке Игоря из России (административное дело), в тот же день следователь взяла с него обязательство о явке на следственные действия (уголовное дело) и отпустила домой", - говорится в сообщении партии "Другая Россия" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

В пресс-службе свердловского облсуда подтвердили "Уралинформбюро"эту информацию.

"Апелляция на решение Верх-Исетского суда о депортации Щуки была рассмотрена 27 ноября. Областной суд постановил отметить решение в связи с отсутствием состава административного правонарушения", - сказали в инстанции.

Как сообщалось ранее, 7 ноября 2017 года Щука попытался поджечь монумент, однако его вовремя остановили охранники музея. Выяснилось, что мужчина родом из Белоруссии, был ополченцев в ДНР, на территории РФ он находился с нарушением режима пребывания. По факту было возбуждено административное дело. В начале ноябре Верх-Исетский суд постановил выдворить Щуку из России.

Следует добавить, что в отношении нацбола в настоящее время расследуется уголовное дело по статье "Вандализм".

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