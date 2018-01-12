ЧЛУГА вновь схлестнется с РосавиациейСегодня в 11:50
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В суде.
12 января Челябинское летное училище гражданской авиации (ЧЛУГА) вновь встретится в суде с региональной транспортной прокуратурой и Росавиацией, отобравших у учебного заведения сертификат и курсантов.
Как сообщало "Уралинформбюро" ранее, Федеральное агентство воздушного транспорта начало лишать сертификатов пилотов, окончивших ЧЛУГА и успешно работавших по всей России, летом 2017 года. Следом закрыли и само училище - 29 сентября 2017 года Копейский горсуд признал его деятельность незаконной, поскольку в августе 2016 года у него истек срок действия сертификата Авиационного учебного центра.
Директор училища Александр Матусевич не согласился с этим решением и подал апелляцию. По его словам, сертификат училищу не нужен: будучи специализированным учебным заведением, оно работает на основании лицензии Министерства образования и науки РФ. А учебная программа была одобрена, в том числе Росавиацией, и соответствует всем российским и международным авиационным правилам.
"Мы взяли на себя обязанность давать образование. Статус студентов и курсантов описан в законе об образовании, и он никак не может равняться статусу специалиста (пилота). Не могут учебные центры присуждать этот статус! А они (Росавиация – прим. ред.) пытаются регулировать закон об образовании! Мы ни одному студенту не говорим, что он получит коммерческое пилотское удостоверение. ЧЛУГА предоставляет курсантам такое право, а воспользуется он им или нет – уже его личное дело. Студенты заканчивают обучение, получают документ о квалификации, а специальность "пилот", позволяющую садиться за штурвал самолета, присваивает Росавиация. Выпускники там сдают экзамены", - сообщил "Уралинформбюро" Александр Матусевич.
Стоит отметить, что до этого нескольким выпускникам ЧЛУГА уже удалось добиться справедливости. Выиграны тяжбы в Иркутске и Челябинске. Суды постановили отменить приказ об аннулировании пилотского удостоверения.
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