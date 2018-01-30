"Ослушавшихся" накажут.

Минтрас направил в российское правительство законопроект, запрещающий в мороз высаживать безбилетников из транспорта, пишут "Известия".

Поводом для этого послужила череда скандалов в российских регионах, где в зимнюю стужу детей и взрослых, не расплатившихся за проезд, кондукторы маршруток выгоняли на улицу. Последний случай произошел в январе в Югре. В Ханты-Мансийске в 27-градусный мороз из общественного транспорта высадили пассажирку, у которой не оказалось с собой социального проездного, а только удостоверение инвалида.

Чтобы однажды высаженные на мороз "зайцы" не замерзли на улице, министерство намерено изменить устав городского общественного транспорта, дополнив его новыми правилами. По ним выгонять из маршруток и трамваев безбилетников будут только в неопасных для их жизни и здоровья условиях.

Также законопроект ужесточает наказание для ослушавшихся законодателей кондукторов. Безжалостных контролеров, высаживающих граждан на мороз, будут привлекать к уголовной ответственности по статье "оставление в опасности", которая предусматривает до одного года лишения свободы, передает "Уралинформбюро".



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