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Суд не вернул детей Юлии СавиновскихСегодня в 17:40

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Несмотря на вменяемость.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга принял решение не возвращать приемных детей Юлии Савиновских. Об этом сообщил ее адвокат Алексей Бушмаков.

При этом к заседанию суда, назначенному на 5 февраля, екатеринбурженка прошла психиатрическую экспертизу. Специалисты заключили, что она в состоянии воспитывать приемных детей.

Двух мальчиков из семьи Савиновских забрали в августе 2017 года после того, как она сделала операцию по удалению груди. Помимо этого она вела личный блог от лица трансгендера. В органах опеки посчитали, что женщина планирует сменить пол.

На протяжении нескольких месяцев между Савиновских и социальными службами идут судебные разбирательства. К инциденту с проверками подключились прокуратура, Следственный комитет и Общественная палата РФ.

Нынешнее решение суда вступит в силу через 10 дней. В этот период екатеринбурженка может обжаловать постановление, передает "Уралинформбюро".

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