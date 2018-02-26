После обращения "Уралинформбюро".

Прокуратура Свердловской области даст оценку исполнению мероприятий, предусмотренных инвестиционными программами асбестовского "Водоканала" и утвержденных гордумой. Об этом "Уралинформбюро" сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики регионального надзорного ведомства Александр Гетманчук.

Проверяется также качество холодной воды, подаваемой в дома асбестовцев, и содержание пожарных гидрантов. Мероприятия проводятся с привлечением специалистов РЭК, региональных минЖКХ, Роспотребнадзора и МЧС.

Масштабная проверка в Асбесте была инициирована, в том числе, после публикации "Уралинформбюро" "Обезвоженные" асбетовцы пожаловались Путину на коммунальный беспредел". В агентство обратились жители города с жалобами на деятельность местного "Водоканала". По словам горожан, на протяжении нескольких лет с них собирались инвестиционные надбавки на модернизацию городских сетей. За это время "накапало" несколько десятков миллионов рублей, однако асбестовцы не заметили каких-либо изменений инфраструктуры: сети как были старые, так ими и остались.

"Согласно ответу, полученному от главы Асбестовского ГО Натальи Тихоновой, на развитие систем водоснабжения за четыре года (с 2014-го по 2017-й) с асбестовцев собрали 12,7 миллиона рублей, а потратили всего 4,3 миллиона. На развитие систем водоотведения "Водоканал" получил почти 17 миллионов, израсходовав при этом только 13,7 миллиона", - сообщила местная активистка Алена Власова.

Горожане обратили внимание и на другие "водные" проблемы Асбеста – замерзшие водонапорные колонки и неисправные гидранты. Первые, расположенные в частном секторе, зимой замерзают, однако "Водоканал" регулярно выставляет счета за воду жителям. Вторые, в свою очередь, грозят Асбесту неоперативным тушением пожаров.

В администрации Асбестовского ГО "Уралинформбюро" пояснили, что АО "Водоканал" ежеквартально предоставлял отчеты о выполнении инвестпрограмм, реализуемых за счет тарифов, в РЭК, минЖКХ и администрацию Асбестовского ГО. Там также добавили, что информацию о выполнении инвестпрограмм за 2017 год "Водоканал" должен предоставить в феврале (данные в таблице – с 1 января 2014 года по 30 сентября 2017-го).

Ранее асбестовцы также направили коллективное обращение Владимиру Путину. "Администрация за 4 года ни разу не проверила фактическое исполнение запланированных мероприятий в рамках инвестпрограмм, и у горожан есть основания предполагать, что работы по замене сетей выполнены чисто на бумаге, а не по факту", - говорится в обращении асбестовцев (пунктуация и орфография сохранены – прим. ред.).

Стоит добавить, что состояние водопроводной воды в Асбесте вызывает опасения не только у горожан. После массового заболевания учащихся школы №24 в январе эпидрасследование проводят санитарные врачи. По данным регионального Роспотребнадзора, уже сейчас есть данные о повышенном содержании мутности (в два раза) и марганца в воде.

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