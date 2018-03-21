Суд обязал Горнадуда убрать "хламину" из пруда ЕкатеринбургаСегодня в 15:05
- Текст
Минприроды добилось справедливости.
Владельцу малахитовой полусферы, дрейфующей по екатеринбургскому пруду, придется ее демонтировать. 21 марта Ленинский райсуд города удовлетворил соответствующий иск министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе инстанции.
Зеленая "хламина" появилась на пруду еще в 2014 году. Добиться того, чтобы ее убрали, все это время пытался депутат екатеринбургской думы Константин Киселев. В конце ноября 2017-го он отправил запросы в ГИМС, ФСБ, МВД и в прокуратуру. Однако собственника объекта найти не удалось.
Позже владельца полусферы "разыскала" мэрия. Им оказался главный инженер скандально известной корпорации "Лаванг" Андрей Горнадуд. Фирма специализировалась на производстве и продаже купольных домов. Конструкции некоторое время пользовались спросом на рынке жилья. Бизнес "заглох" после скандала с домом для водителя ЕМУП ТТУ, который подробно освещало "Уралинформбюро".
Областное минприроды решило положить конец "зеленому" безобразию и подало против Горнадуда иск. 15 февраля в суде состоялось предварительное слушание, но владелец "хламины" на него не явился. Заседание перенесли на 1 марта, ответчик вновь его проигнорировал.
Ранее по теме:
Екатеринбургский суд не дождался строителя "хламины" на пруду
Владельцем "хламины" в городском пруду Екатеринбурга оказался главный инженер "Лаванга"
Пруд Екатеринбурга от "зеленой полусферы" избавит Минэкологии
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:11
Названо точное время сноса екатеринбургской телебашни
Взрыв прогремит в 9 утра.Сегодня в 19:34
Эсеры предложили коммунистам и либералам объединиться
В одну партию.Сегодня в 18:29
Водитель Nissan X-Trail устроил лобовое ДТП на свердловской трассе
Сам погиб, трое пострадали.Сегодня в 18:22
Аренда квартир у Южного автовокзала Екатеринбурга резко подорожала
Почти сравнялась с центром.Сегодня в 18:07
Главе МИДа Лаврову предрекли отставку
По собственному желанию.Сегодня в 18:01
У стрелявшей в шадринской школе семиклассницы была помощница
Она отвлекала педагога.Сегодня в 17:59
Тагильчанин сел на 8 лет за избиение двоих полицейских
В ИК общего режима.Сегодня в 17:58
Свердловские строители завалили рынок
Новостройками ИЖС.Сегодня в 17:49
Отравление урайцев шаурмой обернулось "уголовкой"
Почти половина пострадавших - дети.Сегодня в 17:47
Тоболячке ограничили свободу за сварившегося в кастрюле внука
На 8 месяцев.Сегодня в 17:43
Мать погибшей в Югре девочки пикетировала здание Генпрокуратуры в Москве
С призывом к Чайке.Сегодня в 17:25
"Телекарта" выдвигает "Лидера"
Для любителей современного телевидения.Сегодня в 17:23
Депутат Госдумы придумал план по возвращению столице Урала сильного мэра
Секретный.Сегодня в 17:10
Свердловские санврачи установили тотальный контроль над школами
Плановые проверки проходят регулярно.Сегодня в 17:01
В Волоколамске 50 школьников попали к врачам
После залпа сероводорода со свалки.
Главные новости
- Сегодня в 19:34Эсеры предложили коммунистам и либералам объединиться
- Сегодня в 17:43Мать погибшей в Югре девочки пикетировала здание Генпрокуратуры в Москве
- Сегодня в 17:23Депутат Госдумы придумал план по возвращению столице Урала сильного мэра
- Сегодня в 16:04Екатеринбургскую башню сочли "слишком молодой"
- Сегодня в 15:44Школа с будущим: завхоз ответит за отметки
Аналитика
Памятники Екатеринбурга попали в "мясорубку" госзакупок
Что останется потомкам?
Средний Урал: бьют и будут пить
Отчет полиции за 2017 год.
Школьный морок
С общаком и обнаженкой.