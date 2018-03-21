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Суд обязал Горнадуда убрать "хламину" из пруда ЕкатеринбургаСегодня в 15:05

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Минприроды добилось справедливости.

Владельцу малахитовой полусферы, дрейфующей по екатеринбургскому пруду, придется ее демонтировать. 21 марта Ленинский райсуд города удовлетворил соответствующий иск министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе инстанции.

Зеленая "хламина" появилась на пруду еще в 2014 году. Добиться того, чтобы ее убрали, все это время пытался депутат екатеринбургской думы Константин Киселев. В конце ноября 2017-го он отправил запросы в ГИМС, ФСБ, МВД и в прокуратуру. Однако собственника объекта найти не удалось.

Позже владельца полусферы "разыскала" мэрия. Им оказался главный инженер скандально известной корпорации "Лаванг" Андрей Горнадуд. Фирма специализировалась на производстве и продаже купольных домов. Конструкции некоторое время пользовались спросом на рынке жилья. Бизнес "заглох" после скандала с домом для водителя ЕМУП ТТУ, который подробно освещало "Уралинформбюро".

Областное минприроды решило положить конец "зеленому" безобразию и подало против Горнадуда иск. 15 февраля в суде состоялось предварительное слушание, но владелец "хламины" на него не явился. Заседание перенесли на 1 марта, ответчик вновь его проигнорировал.

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