Обломок телебашни проторчит в Екатеринбурге до маяСегодня в 18:03
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Его будут резать кусачками.
Остатки телебашни, взорванной в минувшие выходные, будут полностью демонтированы до 15 мая с помощью экскаватора с супердлинной стрелой и кусачек. Об этом 26 марта рассказал генеральный директор АО "Ледовая арена" Данил Крицкий, передает "Уралинформбюро".
По его словам, демонтажная техника уже 27 марта прибудет на объект из другого города. Для доступа экскаватора к "телу" башни будет насыпан специальный пандус. Оставшийся после взрыва 30-метровый бетонный "огрызок" будет с помощью кусачек разделен на "карты", фрагменты конструкции вывезут на специальные полигоны.
Демонтаж остатков ствола башни займет около двух недель, после чего специалисты компании "Р.В.С." возьмутся за нижнее бетонное основание. Существующие фундаменты будут обследованы на пригодность для строительства "Ледовой арены". Разработка проектной документации по стадиону завершится до конца 2018 года, заверил Крицкий.
При этом представитель "Р.В.С." Алексей Тарахович вынужден был признать, что оставлять 30-метровый бетонный обломок изначально не планировалось — хотя такая возможность не исключалась.
По словам Данила Крицкого, в ходе демонтажа башни методом газогенераторного импульсного воздействия никаких нештатных ситуаций на площадке не возникло. Однако многие горожане заметили, что после взрыва на фасаде расположенного рядом с башней музея "Россия — моя история" появились отметины, напоминающие следы от осколков разлетевшегося бетона.
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