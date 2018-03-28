×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбуржцам предложили жаловаться на ТРЦСегодня в 16:15

  • Текст

Такие, как "Зимняя вишня".

Прокуратура Екатеринбурга запустила "горячую линию" по вопросам нарушения требований безопасности в торговых центрах области. Специалисты проверят соблюдается ли в них законодательство в сфере пожарной безопасности. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В первую очередь инспекторы обратят внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения, доступность эвакуационных выходов, систему навигации.

Стоит отметить, в Екатеринбурге работают 40 ТРЦ. Практически в каждом из них кинотеатры и центры для детей расположены на верхних этажах.

Провести проверки всем субъектам России поручил первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман. Инспекции стартовали после трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где в пожаре погибли 64 человека. Из них - 41 ребенок.

Ранее по теме:

Школы и детсады Екатеринбурга проверят на готовность к пожарам
Екатеринбуржцы запустят белые шары в память о жертвах пожара в Кемерово
Россияне бойкотируют торговые центры

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Огненная трагедия в Кемерово»

Главные новости

Аналитика

Путин, поезд в огне!

Путин, поезд в огне!

И нам некуда дальше бежать.

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

ФСБ, внимание!

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Кто убивает экологию Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×