Екатеринбуржцам предложили жаловаться на ТРЦСегодня в 16:15
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Такие, как "Зимняя вишня".
Прокуратура Екатеринбурга запустила "горячую линию" по вопросам нарушения требований безопасности в торговых центрах области. Специалисты проверят соблюдается ли в них законодательство в сфере пожарной безопасности. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
В первую очередь инспекторы обратят внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения, доступность эвакуационных выходов, систему навигации.
Стоит отметить, в Екатеринбурге работают 40 ТРЦ. Практически в каждом из них кинотеатры и центры для детей расположены на верхних этажах.
Провести проверки всем субъектам России поручил первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман. Инспекции стартовали после трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где в пожаре погибли 64 человека. Из них - 41 ребенок.
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