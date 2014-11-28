Вслед за Тюменью: у Челябинска забрали этап КМ по конькобежному спортуСегодня в 11:08
- Текст
Чтобы не плодить споры.
Международный союз фигурного катания (ISU) лишил Челябинск этапа Кубка мира по конькобежному спорту, сообщает "Уралинформбюро".
В официальном заявлении организации отмечается, что после второго доклада Ричарда Макларена о допинге в России соревнования на Южном Урале стали бы не праздником спорта, а лишь площадкой для споров. Также была принята во внимание рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) о переносе международных стартов из РФ.
В Челябинске 10-12 марта 2017 года должен был состояться финальный этап Кубка мира. Решение о том, где он в итоге состоится, пока не принято.
Следует напомнить, что ранее чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года лишился Сочи, а 22 декабря Союз биатлонистов России отказался от проведения в Тюмени мартовского этапа Кубка мира.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 11:39
На Среднем Урале с алиментщиков стрясли 700 миллионов
47 человек поплатились за долги свободой.Сегодня в 11:29
Определить время смерти помогут микробы
Живущие на трупе.Сегодня в 11:15
Жители Шабров с ночи сидят без света
Из-за повреждения сетей талькового комбината.Сегодня в 11:08
Вслед за Тюменью: у Челябинска забрали этап КМ по конькобежному спорту
Чтобы не плодить споры.Сегодня в 11:06
"Газпром" не отвертелся от литовского штрафа в 35,6 миллиона евро
За монополизм.Сегодня в 11:04
Гибель лаборантки в Коркинском разрезе вылилась в "уголовку"
Виновным грозит 5 лет колонии.Сегодня в 10:58
Список погибших от "Боярышника" вырос до 74
Госпитализирован 31 человек.Сегодня в 10:51
Пермяк схватился врукопашную с инспекторами ДПС
Посреди дороги.Сегодня в 10:50
Директора чебаркульского МУПа взяли под стражу
На 2 месяца.Сегодня в 10:44
Прикамец погиб в ДТП с фурой
Еще один мужчина госпитализирован.Сегодня в 10:40
Сегодня суд изберет меру пресечения Александру Новикову
И Михаилу Шилиманову.Сегодня в 10:29
Перенос биатлонного ЧМ-2021 из Тюмени обсудят через два года
Если не случится форс-мажора.Сегодня в 10:24
Авиасообщение России и Таджикистана приостановлено
Стороны не смогли договориться.Сегодня в 10:07
Бизнесмен из Нижней Туры сел на 10 лет за убийство на пилораме
Он подстрелил знакомого.Сегодня в 09:52
Курганцу грозит пожизненный срок за убийство парализованного
На набережной Тобола.
-
19 декабря в 17:43
ЧМ-2017 по бобслею и скелетону отдали немцам
Сочи отдыхает.15 декабря в 18:15
ВАДА заподозрило российских биатлонистов в употреблении допинга
В "черном" списке 31 человек.14 декабря в 09:48
Россию лишили ЧМ по бобслею и скелетону
После доклада Макларена.09 декабря в 16:56
Два чемпиона Сочи-2014 побеждали под допингом
Утверждает ВАДА.08 декабря в 11:22
МОК продолжит "олимпийский бойкот" России
Продление санкций - прозрачный намек.04 августа в 08:55
Допинг-скандал долетел до российских футболистов
"Под прицелом" 11 спортсменов.25 июля в 08:08
Главное для победы - участие. Россия едет на Олимпиаду
В Рио.12 апреля в 10:09
Челябинск одержал победу на льду
Получив финал Кубка мира.28 ноября 2014 в 15:15
Отстраненный от участия в Кубке мира биатлонист представлял Тюменскую область
В крови Александра Логинова обнаружен допинг.
Главные новости
- Сегодня в 10:40Сегодня суд изберет меру пресечения Александру Новикову
- Сегодня в 09:34Мусорная гора родит Ростех?
- Сегодня в 09:28В деле "Гринфлайта" появился первый обвиняемый
- 22 декабря в 23:15Тюмень лишилась этапа Кубка мира по биатлону
- 22 декабря в 18:18По примеру Куйвашева: губернатор Прикамья распускает правительство
Аналитика
Мусорная гора родит Ростех?
И он заработает.
Серов спокоен. До первой свиньи
Что скажет прокуратура?
Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места
Екатеринбург не решил задачу Путина.