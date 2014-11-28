Чтобы не плодить споры.

Международный союз фигурного катания (ISU) лишил Челябинск этапа Кубка мира по конькобежному спорту, сообщает "Уралинформбюро".

В официальном заявлении организации отмечается, что после второго доклада Ричарда Макларена о допинге в России соревнования на Южном Урале стали бы не праздником спорта, а лишь площадкой для споров. Также была принята во внимание рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) о переносе международных стартов из РФ.

В Челябинске 10-12 марта 2017 года должен был состояться финальный этап Кубка мира. Решение о том, где он в итоге состоится, пока не принято.

Следует напомнить, что ранее чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года лишился Сочи, а 22 декабря Союз биатлонистов России отказался от проведения в Тюмени мартовского этапа Кубка мира.