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Вслед за Тюменью: у Челябинска забрали этап КМ по конькобежному спортуСегодня в 11:08

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Чтобы не плодить споры.

Международный союз фигурного катания (ISU) лишил Челябинск этапа Кубка мира по конькобежному спорту, сообщает "Уралинформбюро".

В официальном заявлении организации отмечается, что после второго доклада Ричарда Макларена о допинге в России соревнования на Южном Урале стали бы не праздником спорта, а лишь площадкой для споров. Также была принята во внимание рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) о переносе международных стартов из РФ.

В Челябинске 10-12 марта 2017 года должен был состояться финальный этап Кубка мира. Решение о том, где он в итоге состоится, пока не принято.

Следует напомнить, что ранее чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года лишился Сочи, а 22 декабря Союз биатлонистов России отказался от проведения в Тюмени мартовского этапа Кубка мира.

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