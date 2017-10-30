Лига женского хоккея открывает сезон.

Вместо цоканья каблуков – стук клюшек о лед, вместо изящных причесок – на головах шлемы. 28 октября под Екатеринбургом стартовал третий сезон Лиги женского хоккея.

На два дня в спорткомплекс "Курганово", расположенный в одноименном селе, съехались 8 команд, выступающих в дивизионе "Олимпийские надежды" - молодежном кластере Лиги. За право называться лучшей решили побороться как представители Москвы и Санкт-Петербурга, так и небольших Коркино и Татарска.

Корреспонденты "Уралинформбюро" присоединились к юным спортивным дарованиям, чтобы убедиться - в хоккей играют не только настоящие мужчины, но и настоящие девчонки! Подробности – в нашем спецрепортаже.