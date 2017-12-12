ОКР поддержал российских олимпийцев в желании поехать на Игры-2018Сегодня в 15:20
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Единогласно.
Члены Олимпийского комитета России (ОКР) единогласно поддержали спортсменов, выразивших желание выступить на Играх-2018 под нейтральным флагом.
"Олимпийское собрание постановило принять исполкому и руководству ОКР все меры к обеспечению участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018", - сообщается в Twitter организации.
Собрание членов ОКР состоялось 12 декабря. Накануне большинство атлетов, допущенных до главных международных стартов четырехлетия, выразили желание побороться за чемпионские титулы.
О решении Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить сборную России от Игр-2018 из-за допингового скандала стало известно 5 декабря. МОК разрешил участвовать в соревнованиях только "чистым" спортсменам под нейтральным флагом. Сразу после этого "ура-патриоты" заговорили о том, что соблюсти такие требования недопустимо. Впрочем, их голоса утихли после заявления президента РФ Владимира Путина, который подчеркнул, что решение об участии в Олимпиаде могут принять только сами спортсмены.
Олимпийские игры 2018 года будут проходить в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Спортсмены разыграют 98 комплектов медалей в 7 видах спорта.
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