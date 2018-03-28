Следующий соперник - "Ак Барс".

В полуфинале Кубка Гагарина сыграет "Трактор" из Челябинска. В решающем матче четвертьфинальной серии до четырех побед уральский клуб 27 марта со счетом 2:1 обыграл уфимский "Салават Юлаев", передает "Уралинформбюро".

Противостоять "Трактору" в борьбе за выход в финал будет "Ак Барс". Первая встреча команд пройдет 30 марта в Казани.

Во второй полуфинальной паре встретятся петербургский СКА и московский ЦСКА. Они начнут серию днем раньше.

Екатеринбургский "Автомобилист", ставший третьим по результативности в регулярном чемпионате КХЛ, не смог преодолеть первый раунд плей-офф. В 1/8 финала Кубка Гагарина "шоферы" уступили магнитогорскому "Металлургу". После этого главный тренер Владимир Крикунов объявил об уходе в отставку.



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