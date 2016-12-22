Прокуратуре невдомек

Что исполнил Куйвашев

Временный регламент правительства Свердловской области, утвержденный 28 ноября 2016 года губернатором Евгением Куйвашевым, вызвал нарекания региональной прокуратуры. О претензиях надзорного ведомства стало известно еще 16 декабря, однако конкретика появилась только сегодня – после подписания искового заявления в суд областным прокурором Сергеем Охлопковым.

Недовольство прокуратуры, в первую очередь, вызвал указ №713-УГ, утверждающий временный регламент. В частности, его первый пункт. "Мы полагаем, что вообще утверждение временного регламента выходит за пределы компетенции губернатора. Полномочия по организации работы правительства определены 18-й статьей областного закона "О правительстве Свердловской области" - регламент должен утверждаться правовым актом правительства Свердловской области, а не правовым актом высшего должностного лица области", - пояснила "Уралинформбюро" пресс-секретарь региональной прокуратуры Марина Канатова.

Согласно исковому заявлению, Евгений Куйвашев не только подменил собой кабинет министров в конкретный день 28 ноября 2016 года, но и продолжит делать это в будущем. Речь идет о втором пункте указа, который гласит, что организация деятельности правительства, не урегулированной временным регламентом, осуществляется в соответствии с поручениями губернатора и его первых заместителей – Алексея Орлова и Владимира Тунгусова.

На основании этих спорных пунктов глава региона своим указом отменил постановление "О регламенте правительства Свердловской области", принятое в июне 2015 года. Соответственно, и это, по мнению Охлопкова, было произведено неправомерно.

Со ссылкой на все тот же закон прокуратура пытается опротестовать несколько положений временного регламента: о том, что заседания регионального кабмина считаются правомочными, если присутствует большинство членов правительства (по действующему областном закону должно быть не менее двух третей), а некоторые решения можно принимать и заочно.

По большому счету, ключевым все же является первый пункт указа, утверждающий временный регламент, – признание его недействительным потянет за собой все остальные положения.

Однако шансов на победу прокуратуры в суде мало. Казус ситуации заключается в том, что она в своем заявлении опирается на версию закона "О правительстве Свердловской области" пока что действующую, но фактически устаревшую.

13 декабря 2016 года Заксобрание региона утвердило поправки в данный документ. На днях, по сообщениям СМИ, его подписал и сам губернатор. Официального опубликования закона еще не состоялось, но надо полагать, что спорные пункты в нем устранены. Получается, надзорное ведомство вполне резонно пытается указать на разногласия в действиях главы региона с существующим законодательством, однако публикация поправок сведет к нулю его аргументы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда, исковое заявление уже поступило в инстанцию. В ближайшие дни будет определен судья, которому предстоит не только окунуться в действующие политические законы Свердловской области, но и изучить реформу структуры власти региона, осуществленную на исходе года Евгением Куйвашевым.

Антон ЗАБЕГАЕВ