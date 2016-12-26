Куйвашев "списал" Паслера 4 года назадСегодня в 13:44
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С его согласия.
Изменения в системе управления Свердловской областью, в том числе упразднение поста председателя правительства, были запланированы еще в 2012 году. Об этом 26 декабря заявил губернатор Евгений Куйвашев.
"Как только я возглавил регион, мы с Денисом Владимировичем (Паслером, экс-премьером — прим.ред.) договорились, что после выборов в Госдуму архитектура правительства изменится", - цитирует главу региона корреспондент "Уралинформбюро".
Е.Куйвашев не преминул подчеркнуть, что оптимизация системы власти на Среднем Урале продолжится.
При этом вопрос о его участии в грядущих губернаторских выборах пока в подвешенном состоянии. По словам Е.Куйвашева, определяющей станет позиция президента РФ Владимира Путина - губернатор примет окончательное решение после "необходимых консультаций".
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