С его согласия.

Изменения в системе управления Свердловской областью, в том числе упразднение поста председателя правительства, были запланированы еще в 2012 году. Об этом 26 декабря заявил губернатор Евгений Куйвашев.

"Как только я возглавил регион, мы с Денисом Владимировичем (Паслером, экс-премьером — прим.ред.) договорились, что после выборов в Госдуму архитектура правительства изменится", - цитирует главу региона корреспондент "Уралинформбюро".

Е.Куйвашев не преминул подчеркнуть, что оптимизация системы власти на Среднем Урале продолжится.

При этом вопрос о его участии в грядущих губернаторских выборах пока в подвешенном состоянии. По словам Е.Куйвашева, определяющей станет позиция президента РФ Владимира Путина - губернатор примет окончательное решение после "необходимых консультаций".